नेटफ्लिक्स की मां-बहन आई पसंद? ये 6 डार्क कॉमेडी क्राइम फिल्में भी लगेंगी मजेदार

कटहल: अ जैकफ्रूट मिस्ट्री

लिस्ट में दूसरी फिल्म सान्या मल्होत्रा की कटहल: अ जैकफ्रूट मिस्ट्री है। फिल्म साल 2023 में रिलीज हुई थी। एक नेता के घर के बगीचे में लगे दो कटहल गायब हो जाते हैं। कटहल ढूंढने की जिम्मेदारी एक महिला पुलिस अधिकारी को दी जाती है। उस कटहल के खोज में जो कहानी खुलती है, वो वाकई मजेदार है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.7 है।