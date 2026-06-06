नेटफ्लिक्स की मां-बहन आई पसंद? ये 6 डार्क कॉमेडी क्राइम फिल्में भी लगेंगी मजेदार

नेटफ्लिक्स पर हाल ही में माधुरी दीक्षित की फिल्म मां-बहन रिलीज हुई है। यह एक डार्क कॉमेडी क्राइम फिल्म है। फिल्म अगर आपको पसंद आई है तो हम आपको नेटफ्लिक्स पर मौजूद अन्य डार्क कॉमेडी फिल्मों के बारे में बता रहे हैं। इस वीकेंड आप ये 6 फिल्में देख सकते हैं।
साल 2020 में रिलीज हुई लूडो एक बढ़िया डार्क कॉमेडी फिल्म है। चार अलग-अलग कहानियां जब एक जगह आकर मिलती हैं तो खूब मजा आता है। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.6 है। फिल्म को अनुराग बसु ने डायरेक्ट किया था।
लिस्ट में दूसरी फिल्म सान्या मल्होत्रा की कटहल: अ जैकफ्रूट मिस्ट्री है। फिल्म साल 2023 में रिलीज हुई थी। एक नेता के घर के बगीचे में लगे दो कटहल गायब हो जाते हैं। कटहल ढूंढने की जिम्मेदारी एक महिला पुलिस अधिकारी को दी जाती है। उस कटहल के खोज में जो कहानी खुलती है, वो वाकई मजेदार है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.7 है।
फिल्म साल 2024 में रिलीज हुई थी। ये एक तेलुगु डार्क कॉमेडी क्राइम फिल्म है। एक लव अफेयर के चक्कर में मर्डर में फसने के एक साल बाद एक डीजे वन नाइट स्टैंड करता है। उस वन नाइट स्टैंड का कनेक्शन उसके पास्ट से है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.6 है।
फिल्म साल 2022 में रिलीज हुई थी। एक यंग इंजीनियर बड़ा बनने के लिए सब करने को तैयार है। लेकिन उसकी लाइफ तब पलट जाती है जब वो एक मर्डर केस में फंस जाता है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.4 है।
फिल्म इसी साल रिलीज हुई है। एक कंजूस आदमी एक शादी में टोस्टर गिफ्ट करता है। वो शादी टूट जाती है। इसके बाद वो कंजूस आदमी अपना टोस्टर वापस लेने जाता है। बस यहीं से उस कंजूस के जीवन में परेशानियां दस्तक देती हैं। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 4.6 है।
फिल्म साल 2022 में रिलीज हुई थी। बदरू एक ऐसी शादी में फंसी है जहां उसका पति उसे मारता-पीटता है। वो अपने पति से बहुत डरती है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वो अपने पति पर ही हावी हो जाती है। इसमें मदद करती है बदरू की मां। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.7 है।