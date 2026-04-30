OTT Watch: ये हैं सोनी लिव की 13 बेस्ट सीरीज, 7 से ज्यादा सभी की आईएमडीबी रेटिंग

महारानी

लिस्ट में पहले नंबर पर पॉलिटिकल सीरीज महारानी का नाम है। इस सीरीज के कुल चार सीजन आ चुके हैं। सीरीज में हुमा कुरैशी लीड रोल में नजर आई हैं। सीरीज को सुभाष कपूर ने डायरेक्ट किया है। सीरीज का पहला सीजन साल 2021 में आया था। फिल्म का चौथा सीजन साल 2024 में आया था। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 8 है।