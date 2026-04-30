OTT Watch: ये हैं सोनी लिव की 13 बेस्ट सीरीज, 7 से ज्यादा सभी की आईएमडीबी रेटिंग

आज हम आपको सोनी लिव ओरिजनल की कुछ बेहतरीन सीरीज के नाम बता रहे हैं। ये सीरीज सोनी लिव ऐप की बेस्ट सेलिंग कैटेगरी में मौजूद हैं। इन सीरीज को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप इस वीकेंड से इन सीरीज की शुरुआत कर सकते हैं। इस लिस्ट में क्राइम से लेकर फैमिली ड्रामा तक सब मिलेगा।
लिस्ट में पहले नंबर पर पॉलिटिकल सीरीज महारानी का नाम है। इस सीरीज के कुल चार सीजन आ चुके हैं। सीरीज में हुमा कुरैशी लीड रोल में नजर आई हैं। सीरीज को सुभाष कपूर ने डायरेक्ट किया है। सीरीज का पहला सीजन साल 2021 में आया था। फिल्म का चौथा सीजन साल 2024 में आया था। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 8 है।
लिस्ट में दूसरा नंबर फैमिली कॉमेडी ड्रामा गुल्लक है। इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 9.1 है। गुल्लक के भी चार सीजन आ चुके हैं। इस सीरीज को श्रेयांश पांडे ने डायरेक्ट किया है। सीरीज में जमील खान, गितांजलि कुलकर्णी और वैभव राज गुप्ता जैसे कलाकार नजर आए हैं।
लिस्ट में तीसरा नंबर स्कैम 2003: द तेलगी स्टोरी का है। इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 7.9 है। इस सीरीज में कुल 10 एपिसोड्स हैं। यह सीरीज सच्ची घटनाओं पर आधारित है। सीरीज में अब्दुल करीम तेलगी के फल विक्रेता से स्टांप पेपर घोटाले के सरगना बनने तक के सफर को दिखाया गया है।
लिस्ट में चौथे नंबर पर सामाजिक-राजनीतिक एक्शन थ्रिलर वेब सीरीज तनाव का है। इस सीरीज के दो सीजन आ चुके हैं। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 7.5 है। यह सीरीज साल 2017 में कश्मीर की पृष्ठभूमि पर आधारित है। तनाव का निर्देशन सुधीर मिश्रा और सचिन कृष्ण ने किया है।
लिस्ट में 5वें नंबर पर एक्शन थ्रिलर सैन्य ड्रामा सीरीज अवरोध: द सीज विदइन है। यह सीरीज साल 2016 के उरी हमले के बाद भारतीय सेना द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक पर आधारित है। इस सीरीज के दो सीजन हैं। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 7.7 है।
लिस्ट में छठे नंबर पर होमी जे. भाभा और विक्रम साराभाई के जीवन पर आधारित सीरीज रॉकेट बॉयज है। इस सीरीज के दो सीजन आ चुके हैं। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 8.8 है। सीरीज को निखिल आडवाणी ने डायरेक्ट किया है।
लिस्ट में 7वें नर नंबर पर ऐतिहासिक ड्रामा वेब सीरीज फ्रीडम एट मिडनाइट है। यह सीरीज डोमिनिक लैपियर और लैरी कॉलिन्स द्वारा लिखित इसी नाम की पुस्तक पर आधारित है। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 8.4 है। इस सीरीज के दो सीजन आ चुके हैं।
लिस्ट में 8वें नंबर पर हिंदी-पंजाबी क्राइम थ्रिलर ड्रामा सीरीज टब्बर है। इसे हरमन वडाला ने डायरेक्ट किया है। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 8.2 है। इस सीरीज में पवन मल्होत्रा, सुप्रिया पाठक और गगन अरोड़ा जैसे कलाकार नजर आए हैं।
लिस्ट में 9वें नंबर पर तेलुगु भाषा की क्राइम थ्रिलर सीरीज ब्रिंदा है। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 7.3 है। इस सीरीज को सूर्या मनोज वंगाला ने डायरेक्ट किया है।
केस लिस्ट में 10वें नंबर पर पिछले साल रिलीज हुई सीरीज द हंट - द राजीव गांधी असासिनेशन केस है। ये सीरीज राजीव गांधी की हत्या पर आधारित है। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 7.9 है।
लिस्ट में 11वें नंबर पर कुट्ट्रम पुरिन्धवन: द गिल्टी वन है। यह तमिल भाषा की क्राइम थ्रिलर सीरीज है। इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 7.5 है।
लिस्ट में 12वें नंबर पर क्राइम थ्रिलर सीरीज मानवत मर्डर्स है। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 7.1 है। आशीष अविनाश बेंडे ने सीरीज को डायरेक्ट किया है।
लिस्ट में 13वें नंबर पर लोकप्रिय हिंदी थ्रिलर ड्रामा वेब सीरीज योर ऑनर है। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 7.2 है। सीरीज को ईश्वर निवास ने डायरेक्ट किया है।