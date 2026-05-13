सच्ची घटनाओं पर आधारित है तृषा कृष्णन की यह साउथ थ्रिलर, मर्डर मिस्ट्री; यूट्यूब पर 2.5M व्यूज

तृषा कृष्णन की थ्रिलर मूवी

अगर आप यूट्यूब पर कोई ऐसी साउथ थ्रिलर देखना चाहते हैं, जिसकी एक्ट्रेस तृषा कृष्णन हों तो आपके लिए एक ठीक-ठीक सजेशन है। मूवी में मीरा की जिंदगी में नैशनल हाईवे एक तूफान लेकर आता है। उसके पति और बच्चे की मौत एक्सीडेंट में होती है। मीरा इसका पता लगाती है तो कहानी में ट्विस्ट मिलता है। मूवी को यूट्यूब पर 2.5 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। इंट्रेस्टिंग बात ये है कि मूवी सच्ची घटनाओं पर आधारित है।