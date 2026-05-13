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सच्ची घटनाओं पर आधारित है तृषा कृष्णन की यह साउथ थ्रिलर, मर्डर मिस्ट्री; यूट्यूब पर 2.5M व्यूज

घर बैठे टाइमपास करना चाहते हैं, ओटीटी की सारी फिल्में निपटा दी हैं तो यूट्यूब पर फ्री में साउथ थ्रिलर देख सकते हैं। इस फिल्म की एक्ट्रेस तृषा कृष्णन हैं। यूट्यूब पर 2.5 मिलियन लोग देख चुके हैं।

Kajal SharmaMay 13, 2026 06:04 pm IST
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तृषा कृष्णन की थ्रिलर मूवी

अगर आप यूट्यूब पर कोई ऐसी साउथ थ्रिलर देखना चाहते हैं, जिसकी एक्ट्रेस तृषा कृष्णन हों तो आपके लिए एक ठीक-ठीक सजेशन है। मूवी में मीरा की जिंदगी में नैशनल हाईवे एक तूफान लेकर आता है। उसके पति और बच्चे की मौत एक्सीडेंट में होती है। मीरा इसका पता लगाती है तो कहानी में ट्विस्ट मिलता है। मूवी को यूट्यूब पर 2.5 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। इंट्रेस्टिंग बात ये है कि मूवी सच्ची घटनाओं पर आधारित है।

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द रोड

फिल्म का नाम है द रोड। मीरा का रोल तृषा कृष्णन ने निभाया है। फिल्म के डायरेक्टर अरुण वसीगरण है। मूवी का जॉनर थ्रिलर, क्राइम, ड्रामा है। इसमें आपको मिस्ट्री और सस्पेंस भी मिलेगा।

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कहानी की शुरुआत

फिल्म की कहानी एक कपल के झगड़े से शुरू होती है। दोनों अपनी जर्नी के बीच हाईवे पर लड़ रहे होते हैं। क्रिमिनल्स उनका खून कर देते हैं लेकिन इस हत्या को एक्सीडेंट का रूप दे दिया जाता है।

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आगे की कहानी

फिल्म में आगे दिखता है कि मीरा का परिवार भी ट्रिप प्लान कर रहा है, इससे अनहोनी की आशंका हो जाती है। मीरा अपने बेटे के बर्थडे पर कन्याकुमारी की रोड ट्रिप प्लान करती है। डॉक्टर के मना करने पर वह नहीं जाती बल्कि अपने पति आनंद और बेटे केविन को भेज देती है।

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हो जाता है हादसा

रास्ते में आनंद की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। यह कार गंगाधरन नाम के शख्स की होती है। इसमें मीरा के पति और बेटे केविन की मौत हो जाती है।

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मीरा को साजिश का शक

मीरा को शक होता है कि यह सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि इसके पीछे बड़ी साजिश है।

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मीरा के सामने आते हैं कई सच

मीरा पता लगाने निकल पड़ती है। उसे पता चलता है कि हाईवे पर कई सारे एक्सीडेंट रहस्यमयी तरीके से हुए हैं।

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हत्याओं के पीछे मास्टरमाइंड

मीरा को पता लगता है कि इन हत्याओं के पीछे एक मास्टरमाइंड नेटवर्क है। फिल्म की एक पैरलल कहानी भी है। इससे कहानी में ट्विस्ट आता है।

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क्या है दर्शकों का रिस्पॉन्स

फिल्म को क्रिटिक्स की कुछ खास रेटिंग नहीं मिली थी। आईएमडीबी पर भी की रेटिंग 5.4 ही है। यूट्यूब कमेंट्स कसेक्शन में लोगों ने इसकी तारीफ भी लिखी है। कुछ लोग ये भी लिख रहे हैं कि टाइमपास करना है तो देख सकते हैं।

trisha krishnan
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