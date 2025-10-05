मजेदार होगा आनेवाला हफ्ता, OTT पर रिलीज होंगी सस्पेंस से लेकर थ्रिलर वाली सीरीज

ओटीटी रिलीज

ओटीटी पर हर हफ्ते शानदार फिल्में और सिरीज रिलीज होती हैं। हम आपको आनेवाले हफ्ते यानी 06 अक्टूबर से 12 अक्टूबर के बीच ओटीटी पर रिलीज होने वाली फिल्में और सीरीज के नाम बता रहे हैं। इस लिस्ट में एक्शन से लेकर सस्पेंस ड्रामा कंटेंट शामिल है।