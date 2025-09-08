OTT पर सबसे ज्यादा देखी गई ये 5 फिल्में, इस एक्टर ने सभी को छोड़ा पीछे

ऑरमैक्स ने OTT की टॉप पांच फिल्मों की जानकारी दी है। इस हफ्ते ये पांच फिल्में सबसे ज्यादा बार देखी गई हैं।
इस लिस्ट में सबसे ऊपर विजय देवरकोंडा की फिल्म ‘किंगडम’ है। ये एक तेलुगू एक्शन ड्रामा फिल्म है जो एक जासूस पर आधारित है। फिल्म थिएटर रिलीज के बाद हाल में नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है।
विजय देवरकोंडा स्टारर फिल्म किंगडम को ऑडियंस पसंद कर रही है। नेटफ्लिक्स पर इस फिल्म को 31 लाख से ज्यादा बार देखा गया है।
इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर अनुराग बसु के डायरेक्शन में बनी मल्टीस्टारर फिल्म ‘मेट्रो इन दिनों’ है। इस फिल्म में अनुपम खेर, नीना गुप्ता, कोंकड़ा सेन, पंकज त्रिपाठी, अली फजल, फातिमा सना शेख, सारा अली खान और आदित्य रॉय कपूर लीड किरदारों में नजर आए। फिल्म को नेटफ्लिक्स पर 22 लाख से अधिक लोगों ने देखा है।
तीसरे नंबर पर एक्शन से भरपूर राजकुमार राव की फिल्म मालिक है। इस फिल्म को अमेज़न प्राइम वीडियो पर देखा जा सकता है। व्यूज की बात करें तो 16 लाख से अधिक बार देखी गई है।
इस लिस्ट में चौथे नंबर पर मनोज बाजपाई की इंस्पेक्टर जेंदे है। इस फिल्म को पसंद किया जा रहा है। नेटफ्लिक्स पर आई इस फिल्म को 15 लाख से अधिक बार देखा गया है।
पांचवें नंबर पर काजोल की फिल्म मां है। माइथोलॉजिकल ड्रामा फिल्म को नेटफ्लिक्स पर 13 लाख से अधिक बार देखा गया है।