OTT पर सबसे ज्यादा देखी गई ये 5 फिल्में, इस एक्टर ने सभी को छोड़ा पीछे

मेट्रो इन दिनों

इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर अनुराग बसु के डायरेक्शन में बनी मल्टीस्टारर फिल्म ‘मेट्रो इन दिनों’ है। इस फिल्म में अनुपम खेर, नीना गुप्ता, कोंकड़ा सेन, पंकज त्रिपाठी, अली फजल, फातिमा सना शेख, सारा अली खान और आदित्य रॉय कपूर लीड किरदारों में नजर आए। फिल्म को नेटफ्लिक्स पर 22 लाख से अधिक लोगों ने देखा है।