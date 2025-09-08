Ott top five films of the week vijay deverakonda kingdom manoj bajpayee inspector zende OTT पर सबसे ज्यादा देखी गई ये 5 फिल्में, इस एक्टर ने सभी को छोड़ा पीछे
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi NewsफोटोमनोरंजनOTT पर सबसे ज्यादा देखी गई ये 5 फिल्में, इस एक्टर ने सभी को छोड़ा पीछे

OTT पर सबसे ज्यादा देखी गई ये 5 फिल्में, इस एक्टर ने सभी को छोड़ा पीछे

OTT प्लेटफार्म पर ये पांच फिल्में राज कर रही हैं। व्यूवरशिप की ताजा जानकारी सामने आई है। इस लिस्ट के मुताबिक ये पांच फिल्में छाई हुई है। इस लिस्ट में विजय देवरकोंडा, काजोल, मनोज बाजपाई स्टारर फिल्में शामिल हैं।

Usha ShrivasMon, 8 Sep 2025 06:36 PM
1/7

OTT की टॉप पांच

ऑरमैक्स ने OTT की टॉप पांच फिल्मों की जानकारी दी है। इस हफ्ते ये पांच फिल्में सबसे ज्यादा बार देखी गई हैं।

2/7

किंगडम

इस लिस्ट में सबसे ऊपर विजय देवरकोंडा की फिल्म ‘किंगडम’ है। ये एक तेलुगू एक्शन ड्रामा फिल्म है जो एक जासूस पर आधारित है। फिल्म थिएटर रिलीज के बाद हाल में नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है।

3/7

किंगडम

विजय देवरकोंडा स्टारर फिल्म किंगडम को ऑडियंस पसंद कर रही है। नेटफ्लिक्स पर इस फिल्म को 31 लाख से ज्यादा बार देखा गया है।

4/7

मेट्रो इन दिनों

इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर अनुराग बसु के डायरेक्शन में बनी मल्टीस्टारर फिल्म ‘मेट्रो इन दिनों’ है। इस फिल्म में अनुपम खेर, नीना गुप्ता, कोंकड़ा सेन, पंकज त्रिपाठी, अली फजल, फातिमा सना शेख, सारा अली खान और आदित्य रॉय कपूर लीड किरदारों में नजर आए। फिल्म को नेटफ्लिक्स पर 22 लाख से अधिक लोगों ने देखा है।

5/7

मालिक

तीसरे नंबर पर एक्शन से भरपूर राजकुमार राव की फिल्म मालिक है। इस फिल्म को अमेज़न प्राइम वीडियो पर देखा जा सकता है। व्यूज की बात करें तो 16 लाख से अधिक बार देखी गई है।

6/7

इंस्पेक्टर जेंडे

इस लिस्ट में चौथे नंबर पर मनोज बाजपाई की इंस्पेक्टर जेंदे है। इस फिल्म को पसंद किया जा रहा है। नेटफ्लिक्स पर आई इस फिल्म को 15 लाख से अधिक बार देखा गया है।

7/7

मां

पांचवें नंबर पर काजोल की फिल्म मां है। माइथोलॉजिकल ड्रामा फिल्म को नेटफ्लिक्स पर 13 लाख से अधिक बार देखा गया है।

manoj bajpayee Sara Ali Khan Aditya Roy Kapur Vijay Deverakonda Rajkummar Rao Kajol