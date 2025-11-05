ओटीटी पर इस हफ्ते की टॉप 5 वेब सीरीज, लिस्ट में AI से बनाई गई महाभारत का भी नाम

ऑरमैक्स मीडिया ने इस हफ्ते की टॉप 5 लिस्ट जारी कर दी है, जिसे पिछले हफ्ते सबसे ज्यादा देखी गई वेब सीरीज के आधार पर बनाया गया है। इस लिस्ट में महाभारत की कहानी सुनातीं 2 एनिमेटेड वेब सीरीज भी शामिल हैं, जिनकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 5 से नंबर 1 की तरफ बढ़ती इस लिस्ट को।
लिस्ट में इस हफ्ते नंबर 5 पर रही है 'आईटी - वेलकम टु द डैरी'। फिल्म IT बच्चों में काफी चर्चित रही थी और अब जियो हॉटस्टार 'आईटी - वेलकम टु द डैरी' नाम से एक वेब सीरीज लेकर आया है जो उस फिल्म की प्रीक्वल स्टोरी है।
टॉप 5 लिस्ट में नंबर 4 पर है 'पुलिस पुलिस'। साउथ की यह मजेदार कॉमेडी ड्रामा स्टोरी आप हिंदी में भी देख सकते हैं। जियो हॉटस्टार पर मौजूद यह वेब सीरीज एक सीरियस पुलिस ऑफिसर और एक चालाक चोर की कहानी है, जो पुलिसवाला होने का नाटक करता है। मुश्किल तब खड़ी होती है, जब दोनों साथ में मिलकर काम करने का तय करते हैं।
यह वेब सीरीज टॉप 5 की लिस्ट में नंबर 3 पर रही है और आप इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर एन्जॉय कर सकते हैं। सीरीज के पिछले तीन सीजन काफी पसंद किए गए।
अब सीजन चार में गेराल्ट, येनिफर और सिरी युद्ध और दुश्मनों से अलग हो जाते हैं। उन्हें जिंदा रहने के लिए नए कॉन्ट्रैक्ट बनाने पड़ते हैं। चुनौतियां नई हैं और अब कहानी भी नए अंदाज में आगे बढ़ेगी।
महाभारत की कहानी हम भले कितनी ही बार देख चुके हों, इसका हर किरदार अपनी तरफ आकर्षित करता है। टॉप 5 में नंबर 2 पर है ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर मौजूद यह एनिमेटेड वेब सीरीज जो 18 दिन के कुरुक्षेत्र में लड़े गए महाभारत के युद्ध की कहानी सुनाती है।
इस सीरीज में इस्तेमाल किए गए VFX और एनिमेशन की काफी तारीफ हो रही है। सीरीज का क्रेज ऐसा है कि इसे IMDb पर 10 में से 8.8 रेटिंग मिली है।
जहां नेटफ्लिक्स की एनिमेटेड 'कुरुक्षेत्र' टॉप 5 में नंबर 2 पर रही है, वहीं इसी कहानी को अपने अंदाज में सुनाती जियो हॉटस्टार की 'महाभारत - एक धर्म युद्ध' इस हफ्ते की लिस्ट में नंबर 1 पर है। खास बात यह है कि इस पूरी सीरीज को AI से बनाया गया है।