ओटीटी पर इस हफ्ते की टॉप 5 वेब सीरीज, लिस्ट में AI से बनाई गई महाभारत का भी नाम

पुलिस पुलिस

टॉप 5 लिस्ट में नंबर 4 पर है 'पुलिस पुलिस'। साउथ की यह मजेदार कॉमेडी ड्रामा स्टोरी आप हिंदी में भी देख सकते हैं। जियो हॉटस्टार पर मौजूद यह वेब सीरीज एक सीरियस पुलिस ऑफिसर और एक चालाक चोर की कहानी है, जो पुलिसवाला होने का नाटक करता है। मुश्किल तब खड़ी होती है, जब दोनों साथ में मिलकर काम करने का तय करते हैं।