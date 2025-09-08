OTT पर इस हफ्ते कमाल कर रही हैं ये पांच वेब सीरीज, आते ही छाया ये शो

हाफ CA सीजन 2

इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर एहसास चन्ना का शो हाफ CA सीजन 2 है। ये शो अमेज़न MX प्लेयर पर स्ट्रीम हो रहा है। इस शो का पहला सीजन सफल था। अब दूसरा सीजन भी पसंद किया जा रहा है। अब तक इसे 27 लाख से अधिक बार देखा गया है।