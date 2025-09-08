OTT पर इस हफ्ते कमाल कर रही हैं ये पांच वेब सीरीज, आते ही छाया ये शो

ऑरमैक्स ने OTT की टॉप वेबी सीरीज की जानकारी दी है। इस हफ्ते ये पांच सीरीज सबसे ज्यादा बार देखी गई हैं। इस लिस्ट में अश्नीर ग्रोवर का नया शो भी शामिल है।
हाल में अश्नीर ग्रोवर का नया शो ‘राइज एंड फॉल’ अमेज़न MX प्लेयर पर शुरू हुआ है। इस शो ने आते ही धमाका कर दिया है और सबसे ज्यादा देखे जाने वाले वेब शोज की लिस्ट में सबसे ऊपर बना हुआ है।
राइज एंड फॉल में धनश्री वर्मा, अर्जुन बिजलानी, पवन सिंह, कीकू शारदा जैसे सेलेब्स कंटेस्टेंट के रूप में नजर आ रहे हैं। इस शो को 38 लाख से अधिक बार देखा गया है।
इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर एहसास चन्ना का शो हाफ CA सीजन 2 है। ये शो अमेज़न MX प्लेयर पर स्ट्रीम हो रहा है। इस शो का पहला सीजन सफल था। अब दूसरा सीजन भी पसंद किया जा रहा है। अब तक इसे 27 लाख से अधिक बार देखा गया है।
तीसरे नंबर पर अमेरिकी सुपरनैचुरल मिस्ट्री वेब सीरीज वेडनेसडे सीजन 2 है जो नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकता है। इस शो को अब तक 24 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है।
चौथे नंबर पर कपिल शर्मा का नेटफ्लिक्स शो है। पिछले हफ्ते इस शो को OTT के टॉप में जगह नहीं मिली थी। लेकिन सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर के एपिसोड को अच्छे व्यूज मिले हैं। इस शो को 20 लाख से अधिक बार देखा गया है।
पांचवें नंबर पर प्रतीक गांधी की वेब सीरीज ‘सारे जहां से अच्छा’ है। पीछे हफ्ते ये सीरीज इस लिस्ट में पहले नंबर पर थी। इस हफ्ते इस सीरीज को 12 लाख से अधिक बार देखा गया है। इस सीरीज में सनी हिंदुजा, रजत कपूर जैसे एक्टर्स हैं।