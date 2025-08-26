Ott top 5 web series liking by the viewers, saare jahan se accha, maareesan OTT पर सबसे ज्यादा देखी जा रही है ये जासूसों पर आधारित वेब सीरीज, ये हैं टॉप 5
OTT पर सबसे ज्यादा देखी जा रही है ये जासूसों पर आधारित वेब सीरीज, ये हैं टॉप 5

OTT पर सबसे ज्यादा देखी जा रही है ये जासूसों पर आधारित वेब सीरीज, ये हैं टॉप 5

OTT प्लेटफार्म पर ये 5 वेब सीरीज छाई हुई हैं। ऑडियंस के बीच जगह बना पाने में सस्पेंस, थ्रिलर और मिस्ट्री से भरी इन वेब सीरीज को पसंद किया गया है। इस हफ्ते जारी हुई लिस्ट में इन 5 खास सीरीज ने अपनी जगह बनाई है। 

Usha ShrivasTue, 26 Aug 2025 11:11 AM
टॉप 5 वेब सीरीज

ऑरमैक्स ने टॉप 5 वेब सीरीज की लिस्ट जारी की है। इस हफ्ते टॉप अपनी जगह बनाने वाली सीरीज ये रही-

सारे जहां से अच्छा

नंबर 1 पर नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज 'सारे जहां से अच्छा है'। प्रतीक गांधी, सनी हिंदुजा, रजत कपूर स्टारर ये सीरीज एक जासूस की कहानी है।

जासूसों की कहानी

सारे जहां से अच्छा एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये सीरीज जासूसों की मुश्किलों की कहानी पर बेस्ड है जिसे पसंद किया जा रहा है। इस सीरीज को नेटफ्लिक्स पर 28 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है।

Wednesday सीजन 2

दूसरे नंबर पर Wednesday सीजन 2 है। ये एक अमेरिकी सुपरनैचुरल मिस्ट्री सीरीज है जिसके पहले सीजन को जबरदस्त रिएक्शन मिला था। दूसरा सीजन नेटफ्लिक्स पर आते ही 24 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है।

सलाकार

तीसरे नंबर पर नवीन कस्तूरिया की सलाकार है। ये एक थ्रिलर सीरीज है जिसे फारूक कबीर ने डायरेक्ट किया है। मौनी रॉय लीडिंग हीरोइन हैं। इस सीरीज को जियो हॉटस्टार पर 22 लाख से ज्यादा बार देखा गया है।

अंधेरा

चौथे नंबर पर अमेज़न प्राइम वीडियो की सीरीज अंधेरा है। ये एक डरावनी कहानी है जिसमें प्राजक्ता कोली, प्रिया बापत, करणवीर मल्होत्रा, सुरवीन चावला, वत्सल सेठ जैसे एक्टर्स हैं। इस सीरीज को 19 लाख से ज्यादा बार देखा गया है।

मायासभा

पांचवें नंबर पर तेलुगू सीरीज मायासभा: राइज़ ऑफ़ द टाइटन्स है। देव कट्टा के डायरेक्शन में बनी ये एक पॉलिटिकल ड्रामा पर बेस्ड सीरीज है। इसे सोनीलिव पर 18 लाख बार देखा गया है।

