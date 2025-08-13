OTT पर सबसे ज्यादा बार देखी गई अक्षय कुमार, काजोल की ये फिल्में, तमिल-तेलुगू मूवी छाई

परांथु पो

इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर जियो हॉट स्टार पर स्ट्रीम होने वाली तमिल फिल्म परांथु पो है, जो एक रोड म्यूजिकल कॉमेडी फिल्म है। ये एक पिता और बेटे की कहानी है जो डेली लाइफ के प्रेशर से बचने के लिए रोड ट्रिप पर निकल जाते हैं। इस फिल्म को 20 लाख से अधिक बार देखा गया है।