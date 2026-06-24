ओटीटी पर इस हफ्ते सबसे ज्यादा देखी गई चीजें, टॉप 10 की लिस्ट में जानिए नंबर वन पर कौन

ओटीटी पर हर हफ्ते दर्जनों नई फिल्में, वेब सीरीज, गेम्स और स्टैंड अप शोज रिलीज होते हैं, लेकिन चुनिंदा ही टॉप 10 की लिस्ट में अपनी जगह बना पाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस हफ्ते कौन सी चीजें ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखी गईं। साथ ही अगर आप भी इन्हें एन्जॉय करना चाहते हैं तो ये आपको किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी।
ऑरमैक्स मीडिया ने ओटीटी पर 15 से 21 जून के बीच सबसे ज्यादा देखी गई चीजों की लिस्ट जारी की है। लिस्ट में पहला ही नाम समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' का है। समय हाल ही में नेटफ्लिक्स पर यह शो लेकर आए हैं और साथ ही ऑडियंस इसे यूट्यूब पर भी एन्जॉय कर पा रही है। लिस्ट में यह शो नंबर वन पर है।
दूसरी पोजिशन मिली है भारत का धर्म कहे जाने वाले गेम क्रिकेट को। भारत और अफगानिस्तान के बीच मेन्स क्रिकेट सीरीज को 9.8 मिलियन लोगों ने इस हफ्ते एन्जॉय किया है। आप इसे जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं।
भारतीय महिला क्रिकेट टीम भी वर्ल्ड लेवल पर जलवा दिखा रही है। वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 इस हफ्ते ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखी गई चीजों की लिस्ट में नंबर 3 पर काबिज है।
ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर प्रसारित किया जा रहा FIFA World Cup 2026 इस लिस्ट में नंबर 4 पर है। इस हफ्ते ओटीटी पर 6.7 मिलियन लोगों ने इसे घर बैठे स्ट्रीम किया है।
नंबर 5 की पोजिशन पर है बीते कई सालों से भारतीय ऑडियंस का मनोरंजन कर रहा शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा'। बीते हफ्ते सोनी लिव, सोनी टीवी और यूट्यूब पर 4.5 मिलियन से ज्यादा लोगों ने यह शो देखा है।
भारती सिंह और कृष्णा अभिषेक जैसे सितारों से सजा कॉमेडी कुकिंग टीवी शो 'लाफ्टर शेफ्स' एक बार फिर टॉप 10 में अपनी जगह पक्की किए हुए है। इस हफ्ते ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखी गई चीजों की लिस्ट में यह नंबर 6 पर डटा हुआ है।
एक स्वदेशी घड़ी कंपनी की कहानी सुनाती वेब सीरीज आपको किसी टाइम मशीन की तरह वक्त में बहुत पीछे ले जाती है। यह दिखाती है कि इंडिया ने कितना लंबा सफर तय किया है। अमेजन प्राइम पर मौजूद यह सीरीज टॉप 10 लिस्ट में नंबर 7 पर है।
यूट्यूब और दंगल टीवी पर इस हफ्ते जमकर देखे गए टीवी शो 'पति ब्रह्मचारी' की पोजिशन नंबर 8 है। बावजूद एक हल्का फुल्का शो होने के, हाउस वाइफ्स का यह पसंदीदा शो बना हुआ है।
थिएटर्स में रिलीज के बाद महीने भर से ज्यादा वक्त तक ट्रेंडिंग रही 'धुरंधर - द रिवेंज' जब ओटीटी पर आई तो धमाल मचा दिया। ओटीटी रिलीज के इतने वक्त बाद भी यह मूवी ट्रेडिंग है और टॉप 10 की लिस्ट में नंबर 9 पर काबिज है।
अमेजन प्राइम वीडियो पर मौजूद 'राख' अभी तक लिस्ट में बना हुआ है। तकरीबन 3 मिलियन व्यूज के साथ अली फजल स्टारर यह शो सबसे ज्यादा देखे गए प्रोजेक्ट की लिस्ट में आखिरी पायदान पर है।