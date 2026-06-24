ओटीटी पर इस हफ्ते सबसे ज्यादा देखी गई चीजें, टॉप 10 की लिस्ट में जानिए नंबर वन पर कौन

इंडियाज गॉट लेटेन्ट - समय रैना

ऑरमैक्स मीडिया ने ओटीटी पर 15 से 21 जून के बीच सबसे ज्यादा देखी गई चीजों की लिस्ट जारी की है। लिस्ट में पहला ही नाम समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' का है। समय हाल ही में नेटफ्लिक्स पर यह शो लेकर आए हैं और साथ ही ऑडियंस इसे यूट्यूब पर भी एन्जॉय कर पा रही है। लिस्ट में यह शो नंबर वन पर है।