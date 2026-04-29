Top 10: न अनुपमा, न नागिन…इस हफ्ते OTT पर सबसे ज्यादा देखा गया ये इवेंट, 20 करोड़ से ज्यादा मिले व्यूज

नागिन 7

नागिन 7 इस लिस्ट में प्रियंका चाहर चौधरी का का शो नागिन 7 नंबर 3 पर है। शो को जियो हॉटस्टार पर 41 लाख लोगों ने देखा है। टीवी पर इस शो को TRP बेशक कम मिले लेकिन OTT पर ये शो छाया हुआ है।