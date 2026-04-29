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Top 10: न अनुपमा, न नागिन…इस हफ्ते OTT पर सबसे ज्यादा देखा गया ये इवेंट, 20 करोड़ से ज्यादा मिले व्यूज

OTT व्यूवरशिप का इस हफ्ते का रिपोर्ट कार्ड आ गया है। OTT प्लेटफार्म पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाले इवेंट, शो और फिल्मों की लिस्ट सामने आ गई। जानिए किस को सबसे ज्यादा बार देखा गया।

Usha ShrivasApr 29, 2026 10:09 am IST
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OTT रिपोर्ट

20 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल तक की Ormax रिपोर्ट आ गई है। इस लिस्ट में तारक मेहता का उल्टा चश्मा, नागिन समेत इस वेब सीरीज ने अपनी जगह बनाई है।

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इंडियन प्रीमियर लीग

इस लिस्ट में सबसे ऊपर आईपीएल 2026 है। जियो हॉटस्टार पर दिखाए जाने वाले इस इवेंट को देशभर में सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। व्यूज की बात करें तो रिकॉर्डतोड़ 20.58 करोड़ लोगों ने देखा है।

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मटका किंग

विजय वर्मा की वेब सीरीज मटका किंग को भी ऑडियंस से अच्छा रिएक्शन मिल रहा है। अमेज़न प्राइम वीडियो की इस सीरीज को एक हफ्ते में 45 लाख लोगों ने देखा है।

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नागिन 7

नागिन 7 इस लिस्ट में प्रियंका चाहर चौधरी का का शो नागिन 7 नंबर 3 पर है। शो को जियो हॉटस्टार पर 41 लाख लोगों ने देखा है। टीवी पर इस शो को TRP बेशक कम मिले लेकिन OTT पर ये शो छाया हुआ है।

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तारक मेहता का उल्टा चश्मा

तारक मेहता का उल्टा चश्मा सालों से ऑडियंस को एंटरटेन कर रहा है। टीवी के साथ ये शो OTT पर भी छाया हुआ है। सोनी लिव पर इस शो को 36 लाख लोगों ने देखा था ।

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लाफ्टर शेफ्स 3

लाफ्टर शेफ्स 3 लाफ्टर शेफ के तीसरे सीजन को भी जबरदस्त रिएक्शन मिल रहा है। जियो हॉटस्टार पर इस शो को 34 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देखा है।

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अनुपमा

टीवी सीरियल अनुपमा सालों से ऑडियंस के बीच अलग पहचान बनाए हुए हैं TRP की रेस में भी ये शो आगे चल रहा है। इस हफ्ते अनुपमा को 33 लाख लोगों ने जियो हॉटस्टार पर देखा है।

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पति ब्रह्मचारी

पति ब्रह्मचारी भी ऑडियंस के बीच काफी पॉपुलर सीरियल है। इस शो को यूट्यूब के दंगल टीवी पर पर 32 लाख लोगों ने देखा था।

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द बॉयज सीजन 5

द बॉयज के पिछले सीजन को ऑडियंस की तरफ से खूब प्यार मिला है। इस बार पांचवा सीजन भी कमाल कर रहा है। इस सीजन को अमेज़न प्राइम वीडियो पर 30 लाख लोगों ने देखा है।

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स्प्लिटविला X6

स्प्लिटविला X6 का अपना फैन बेस है। इस बार सनी लियोनी के साथ करण कुंद्रा नजर आए हैं। उर्फी जावेद और निया शर्मा भी शो का हिस्सा बने। इस शो को 30 लाख लोगों ने जियो हॉटस्टार पर देखा है।

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बैटल ग्राउंड सीजन 2

शिखर धवन के शो बैटल ग्राउंड सीजन 2 को इस लिस्ट में सबसे आखिर में जगह मिली है।अमेज़न प्राइम वीडियो पर इस शो को 29 लाख लोगों ने देखा है।

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