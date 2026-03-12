Hindustan Hindi News
ओटीटी पर बेहतरीन फिल्म की तलाश? असली कहानी पर बनी ये फिल्म क्रिकेट फैन्स जरूर देखें, IMDb 8.3

अगर आप स्पोर्ट्स के शौकीन हैं और बढ़िया फिल्म खोज रहे हैं तो आपके लिए एक बेहतरीन सजेशन है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8.3 है और इसे क्रिटिक्स की भी तारीफ मिली है।

Kajal SharmaMar 12, 2026 04:19 pm IST
1/7

हौसले की कहानी

जब दुनिया रिटायरमेंट की प्लानिंग करती है, तब एक शख्स अपना डेब्यू करने की तैयारी कर रहा था। श्रेयस तलपड़े अभिनीत यह फिल्म केवल क्रिकेट पर आधारित नहीं है, बल्कि यह आपके सपनों को दोबारा जिंदा करने का एक जरिया है। अगर आप क्रिकेट या सिनेमा के शौकीन हैं और यह फिल्म नहीं देखी तो बहुत कुछ मिस कर दिया।

2/7

क्या है फिल्म की कहानी

फिल्म का नाम है कौन प्रवीण तांबे। यह कहानी है मुंबई के एक आम इंसान प्रवीण तांबे की, जिसका एक ही सपना है रणजी ट्रॉफी खेलना। प्रवीण सालों तक क्लब क्रिकेट खेलते हैं, मेहनत करते हैं लेकिन किस्मत और उम्र उनका साथ नहीं देती। फिल्म उनके संघर्ष, परिवार के दबाव और उस ऐतिहासिक पल को दिखाती है जब 41 साल की उम्र में उन्हें IPL के लिए राजस्थान रॉयल्स में चुन लिए जाते हैं। यह एक ऐसे खिलाड़ी की दास्तां है जिसने जिंदगी में हार नहीं मानी।

3/7

क्या है इस फिल्म की खासियत

इस फिल्म को जो चीज खास बनाती है, वो है इसकी सादगी और सच्चाई। फिल्म असली कहानी पर बेस्ड है। यह क्रिकेटर प्रवीण तांबे की जिंदगी पर बेस्ड स्पोर्ट्स ड्रामा है।

4/7

साधारण सी नौकरी से चलाया घर

फिल्म में दिखाया गया उनका संघर्ष बिल्कुल सच है। उन्होंने सालों तक क्रिकेट खेलने के साथ-साथ एक कंपनी में साधारण नौकरी भी की ताकि घर का खर्च चल सके। उनकी जिंदगी में राहुल द्रविण काफी अहम हैं। उन्होंने ही प्रवीण तांबे का टैलेंट पहचानकर राजस्थान रॉयल्स में मौका दिया था।

5/7

श्रेयस तलपड़े की शानदारी एक्टिंग

श्रेयस ने प्रवीण तांबे के किरदार में जान फूंक दी है। उनकी बॉडी लैंग्वेज और एक मिडिल-क्लास मराठी मानुस का लहजा दिल जीत लेता है।

6/7

नहीं हैं जबरदस्ती के सीन

फिल्म में कोई जबरदस्ती का विलेन या बढ़ा-चढ़ाकर दिखाए गए सीन नहीं हैं। असली विलेन समय और परिस्थितियां हैं। गंभीर विषय होने के बावजूद फिल्म में क्रिकेटिंग ह्यूमर और मुंबई की गलियों वाली वाइब है।

7/7

कहां देखें फिल्म

फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8.3 है। अगर आपने अभी तक यह फिल्म ना देखी हो तो इसे Disney+ Hotstar पर देख सकते हैं। यह एक परफेक्ट फैमिली वॉच है जिसे आप अपने बच्चों और घर बुजुर्गों के साथ बैठकर देख सकते हैं।

