ओटीटी पर बेहतरीन फिल्म की तलाश? असली कहानी पर बनी ये फिल्म क्रिकेट फैन्स जरूर देखें, IMDb 8.3

जब दुनिया रिटायरमेंट की प्लानिंग करती है, तब एक शख्स अपना डेब्यू करने की तैयारी कर रहा था। श्रेयस तलपड़े अभिनीत यह फिल्म केवल क्रिकेट पर आधारित नहीं है, बल्कि यह आपके सपनों को दोबारा जिंदा करने का एक जरिया है। अगर आप क्रिकेट या सिनेमा के शौकीन हैं और यह फिल्म नहीं देखी तो बहुत कुछ मिस कर दिया।
फिल्म का नाम है कौन प्रवीण तांबे। यह कहानी है मुंबई के एक आम इंसान प्रवीण तांबे की, जिसका एक ही सपना है रणजी ट्रॉफी खेलना। प्रवीण सालों तक क्लब क्रिकेट खेलते हैं, मेहनत करते हैं लेकिन किस्मत और उम्र उनका साथ नहीं देती। फिल्म उनके संघर्ष, परिवार के दबाव और उस ऐतिहासिक पल को दिखाती है जब 41 साल की उम्र में उन्हें IPL के लिए राजस्थान रॉयल्स में चुन लिए जाते हैं। यह एक ऐसे खिलाड़ी की दास्तां है जिसने जिंदगी में हार नहीं मानी।
इस फिल्म को जो चीज खास बनाती है, वो है इसकी सादगी और सच्चाई। फिल्म असली कहानी पर बेस्ड है। यह क्रिकेटर प्रवीण तांबे की जिंदगी पर बेस्ड स्पोर्ट्स ड्रामा है।
फिल्म में दिखाया गया उनका संघर्ष बिल्कुल सच है। उन्होंने सालों तक क्रिकेट खेलने के साथ-साथ एक कंपनी में साधारण नौकरी भी की ताकि घर का खर्च चल सके। उनकी जिंदगी में राहुल द्रविण काफी अहम हैं। उन्होंने ही प्रवीण तांबे का टैलेंट पहचानकर राजस्थान रॉयल्स में मौका दिया था।
श्रेयस ने प्रवीण तांबे के किरदार में जान फूंक दी है। उनकी बॉडी लैंग्वेज और एक मिडिल-क्लास मराठी मानुस का लहजा दिल जीत लेता है।
फिल्म में कोई जबरदस्ती का विलेन या बढ़ा-चढ़ाकर दिखाए गए सीन नहीं हैं। असली विलेन समय और परिस्थितियां हैं। गंभीर विषय होने के बावजूद फिल्म में क्रिकेटिंग ह्यूमर और मुंबई की गलियों वाली वाइब है।
फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8.3 है। अगर आपने अभी तक यह फिल्म ना देखी हो तो इसे Disney+ Hotstar पर देख सकते हैं। यह एक परफेक्ट फैमिली वॉच है जिसे आप अपने बच्चों और घर बुजुर्गों के साथ बैठकर देख सकते हैं।