ओटीटी पर बेहतरीन फिल्म की तलाश? असली कहानी पर बनी ये फिल्म क्रिकेट फैन्स जरूर देखें, IMDb 8.3

क्या है फिल्म की कहानी

फिल्म का नाम है कौन प्रवीण तांबे। यह कहानी है मुंबई के एक आम इंसान प्रवीण तांबे की, जिसका एक ही सपना है रणजी ट्रॉफी खेलना। प्रवीण सालों तक क्लब क्रिकेट खेलते हैं, मेहनत करते हैं लेकिन किस्मत और उम्र उनका साथ नहीं देती। फिल्म उनके संघर्ष, परिवार के दबाव और उस ऐतिहासिक पल को दिखाती है जब 41 साल की उम्र में उन्हें IPL के लिए राजस्थान रॉयल्स में चुन लिए जाते हैं। यह एक ऐसे खिलाड़ी की दास्तां है जिसने जिंदगी में हार नहीं मानी।