OTT Releases This Week: ओटीटी पर इस हफ्ते आएगी एंटरटनमेंट की सुनामी, रिलीज होंगी ये 8 फिल्में-सिरीज

ओटीटी पर इस हफ्ते आएगी एंटरटनमेंट की सुनामी

OTT Releases This Week: इस वक्त हर तरफ 'धुरंधर 2' की आंधी चल रहा है। हर तरफ बस उसी की चर्चा हो रही है। ऐसे में अगर आप थिएटर जाने से कतराते हैं तो निराश न हों। ये हफ्ता आपके लिए बेहद खास है। इस वीक ओटीटी पर एंटरटेनमेंट की सुनामी आ चुकी है। इस हफ्ते ओटीटी के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर कई बढ़िया प्रोजेक्ट्स स्ट्रीम होने वाले हैं, जो 30 मार्च से लेकर 6 अप्रैल के बीच रिलीज होने वाली है। तो चलिए एक नजर डालते हैं उन फिल्मों पर...