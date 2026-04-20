OTT Releases This Week: इस वीकेंड पर एंटरटेनमेंट का हो चुका है पूरा बंदोबस्त, आने वाली हैं 6 धांसू फिल्में और सीरीज

केविन

एक बिल्ली, जो पूरी जिंदगी घर में ही रही, अब तय करती है कि उसे इंसानों के साथ और नहीं रहना है। एक असली ब्रेक-अप और उसके बीच फंसी बिल्ली से प्रेरित होकर, केविन खुद से पूछता है, "क्या कोई ऐसी दुनिया है जहां मुझे किसी का 'मालिक' बनकर न रहना पड़े, और मैं बस... अपनी बाकी की जिंदगी 'अकेला' ही बिता सकूं?" केविन 20 अप्रैल को प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हेागी, जिसे आप अपने बच्चे के साथ एंजॉय कर सकते हैं।