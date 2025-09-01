OTT Releases This Week Sept 1 to Sept 7 2025 upcoming movies and web series on netflix prime video jiohotstar OTT Release: मजेदार होगा ये हफ्ता, शुरू हो रहा है नया रिएलिटी शो, आ रही हैं ये फिल्में-सीरीज
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi NewsफोटोमनोरंजनOTT Release: मजेदार होगा ये हफ्ता, शुरू हो रहा है नया रिएलिटी शो, आ रही हैं ये फिल्में-सीरीज

OTT Release: मजेदार होगा ये हफ्ता, शुरू हो रहा है नया रिएलिटी शो, आ रही हैं ये फिल्में-सीरीज

Upcoming Movies & Series: ओटीटी पर कई सारी फिल्में और सीरीज आने वाली हैं। इतना ही नहीं, इस हफ्ते एक नया रिएलिटी शो भी शुरू होने वाला है। यहां देखिए लिस्ट।

Vartika TolaniMon, 1 Sep 2025 12:54 PM
1/7

ओटीटी रिलीज

सिंतबर शुरू हो गया और इसके साथ ही सिनेप्रेमियों के लिए ओटीटी पर रिलीज होने वाले नए शोज और फिल्मों की लिस्ट भी आ गई है। आइए आपको बताते हैं कि सितंबर के पहले हफ्ते में कौन कौन-सी फिल्में और सीरीज आने वाली हैं।

2/7

आंखों की गुस्ताखियां

शानाया कपूर की डेब्यू फिल्म 'आंखों की गुस्ताखियां' 5 सितंबर को Zee5 पर आएगी। इस फिल्म में विक्रांत मैसी भी हैं और इस फिल्म ने थिएटर में कमजोर प्रदर्शन किया था।

3/7

इंस्पेक्टर जेंडे

मनोज बाजपेयी की 'इंस्पेक्टर जेंडे' 5 सितंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम करेगी।

4/7

राइज एंड फॉल

'राइज एंड फॉल' एक रिएलिटी शो है। इसमें 16 सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट्स हिस्सा लेंगे और इसे होस्ट अशनीर ग्रोवर करेंगे। आप इस रिएलिटी शो को 6 सितंबर से प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।

5/7

बिग बॉस तेलुगू 7

नागार्जुन का रिएलिटी शो 'बिग बॉस तेलुगू' 7 सितंबर से जियोहॉटस्टार पर आएगा और कई महीनों तक चलेगा।

6/7

कम्मट्टम

केरल के थ्रिस्सोर एसोसिएट बैंक स्कैम पर आधारित सीरीज 'कम्मट्टम' जी5 पर आ रही है। ये सीरीज 5 सितंबर के दिन रिलीज होगी।

7/7

बैक टू फ्रंटियर

आज 'बैक टू फ्रंटियर' जियोहॉटस्टार पर रिलीज हो गई है। यह फिल्म 1800 दशक की जीवनशैली अपनाने वाले 21वें दशक के परिवारों पर आधारित सोशल एक्सपेरिमेंट दिखाया गया है।

OTT Netflix