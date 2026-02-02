OTT Releases: फरवरी के फर्स्ट वीक में मिलेगा बंपर एंटरटेनमेंट, ओटीटी पर रिलीज होंगी 9 धमाकेदार फिल्में और सीरीज

फरवरी के फर्स्ट वीक में मिलेगा बंपर एंटरटेनमेंट

ओटीटी लवर्स के लिए ये हफ्ता बेहद खास होने वाला है। हस हफ्ते यानी 2 फरवरी से 9 फरवरी, 2026 को ओटीटी पर पर एक्शन से लेकर रोमांटिक फिल्मों-सीरीज की बहार रहने वाली है। पहले से ही थिएटर पर 'बॉर्डर 2' और 'मर्दानी 3' खूब पसंद की जा रही है। बॉक्स ऑफिस पर भी ये दोनों ही फिल्में शानदार प्रदर्शन कर रही हैं। देखिए इस सप्ताह की ओटीटी लिस्ट...