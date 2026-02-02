OTT Releases: फरवरी के फर्स्ट वीक में मिलेगा बंपर एंटरटेनमेंट, ओटीटी पर रिलीज होंगी 9 धमाकेदार फिल्में और सीरीज

ओटीटी लवर्स के लिए ये हफ्ता बेहद खास होने वाला है। हस हफ्ते यानी 2 फरवरी से 9 फरवरी, 2026 को ओटीटी पर पर एक्शन से लेकर रोमांटिक फिल्मों-सीरीज की बहार रहने वाली है। पहले से ही थिएटर पर 'बॉर्डर 2' और 'मर्दानी 3' खूब पसंद की जा रही है। बॉक्स ऑफिस पर भी ये दोनों ही फिल्में शानदार प्रदर्शन कर रही हैं। देखिए इस सप्ताह की ओटीटी लिस्ट...
कपिल शर्मा की रोमांटिक ड्रमा फिल्म 'किस किस प्यार करूं 2' भी इस वीक की लिस्ट में शामिल है। इस फिल्म में कपिल के साथ आयशा खास, वरीना हुसैन, त्रिधा चौधरी लीड रोल में। ये फिल्म दिसंबर में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। यह फिल्म 6 फरवरी से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जियो हॉटस्टार पर रिलीज हो सकती है।
साउथ सुपरस्टार प्रभास अभिनीत फिल्म 'द राजा साहब' 9 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। वहीं, अब ये फिल्म ओटीटी पर दस्तक देने जा रही है। ये हॉरर कॉमेडी फिल्म 6 फरवरी से जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी।
इस वीक थाई हॉरर फिल्म 'डेथ व्हिस्परर 3' भी रिलीज होगी। ये फिल्म अक्टूबर 2025 में थिएटर्स में रिलीज हुई थी। बॉक्स ऑफिस पर ये मूवी ब्लॉकबस्टर रही थी। यह फिल्म 4 फरवरी 2026 से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी।
एक्टर शिवकार्तिकेयन की फिल्म 'पराशक्ति' भी ओटीटी पर रिलीज होगी। साउथ की ये फिल्म 10 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। वहीं, अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ये 07 फरवरी से जी5 पर देखा जा सकता है।
वेब सीरीज 'कोहरा' को सभी ने काफी पसंद किया था। बरुण सोबती और मोना सिंह अभिनीत इस सीरीज का दूसरा सीरीज, 11 फरवरी से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी।
ग्लोबल एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा की हॉलीवुड फिल्म 'द ब्लफ' भी फरवरी की लिस्ट में शामिल है। यह फिल्म 25 फरवरी से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होने वाली।
फैमिली ड्रामा वेब सीरीज 'शब्द: रीत और रिवाज' ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर 6 फरवरी से आने वाली है।
फैंस लंबे समय से फैंस डॉक्यूमेंट्री 'क्वीन ऑफ चेस' के रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में डॉक्यूमेंट्री 'क्वीन ऑफ चेस' नेटफ्लिक्स पर 6 फरवरी को आने वाली है।
हॉलीवुड फिल्म 'रिलेशनशिप गोल्स' की ओटीटी रिलीज डेट भी सामने आ गई है। फिल्म 'रिलेशनशिप गोल्स' प्राइम वीडियो पर 4 फरवरी से देखी जा सकती है।
तेलुगू फिल्म 'नारी नारी नादेमा मुरारी' 14 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में आई थी। वहीं, अब ये रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 4 फरवरी को प्राइम वीडियो पर रिलीज होने वाली है।