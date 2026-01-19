OTT Releases: ओटीटी पर इस हफ्ते होगा फिल्म-सीरीज का सबसे बड़ा धमाका, जानिए कब और कहां देख सकते हैं ये फिल्में

इस हफ्ते OTT प्लेटफार्म पर जबरदस्त कंटेंट का धमाका होने वाला है। 19 से 23 जनवरी तक ये शानदार फिल्में और वेब सीरीज अलग OTT प्लेटफार्म पर रिलीज हो रही हैं। जानिए कब और कहां देखें-
ए नाइट ऑफ द सेवेन किंगडम्स एक फैंटेसी ड्रामा, एडवेंचर सीरीज है। इस सीरीज में गेम ऑफ थ्रोंस से 100 साल पहले की कहानी दिखाई जाएगी। सस्पेंस से भरी ये सीरीज आज 19 जनवरी को जियो हॉटस्टार पर आ रही है।
45 नाम की एक कन्नड़ फिल्म इस हफ्ते OTT पर दस्तक देने वाली है। फिल्म के डार्क फैंटसी पर बेस्ड, आध्यात्मिक थ्रिलर है। फिल्म की कहानी एक व्यक्ति की मौत से जुड़ी है। इस फिल्म में कर्म और मोक्ष की बात की गई है। 23 जनवरी को ये फिल्म जी 5 पर देखी जा सकेगी।
साइकोलॉजिकल थ्रिलर वेब सीरीज चीकाटिलो सस्पेंस से भरी है। इस सीरीज में शोभिता धुलिपाला लीड रोल में नजर आएंगी। फिल्म सच्ची घटना से इंस्पायर्ड बताई जा रही है। चीकाटिलो 23 जनवरी यानी आने वाले इस शुक्रवार को प्राइम वीडियो पर दस्तक देगी।
विजय वर्मा और फातिमा सना शेख स्टारर ये फिल्म एक खूबसूरत लव स्टोरी है। इस फिल्म की कहानी एक उर्दू के शायर की बेटी के इर्द-गिर्द रची गई है। मनीष मल्होत्रा ने फिल्म प्रोड्यूस की है। 23 जनवरी को फिल्म जियो हॉटस्टार पर देखी जा सकेगी।
कालीपोटका नाम की एक बंगाली वेब सीरीज दस्तक देने वाली है। डार्क कॉमेडी, क्राइम थ्रिलर ये सीरीज ऑडियंस को पसंद आने वाली है। सीरीज की कहानी 4 औरतों पर रची गई है। अब ये सीरीज 23 जनवरी को जी 5 पर देखी जा सकेगी।
मार्क नाम की एक कन्नड़ फिल्म आने वाली है। ये 18 बच्चों की किडनैपिंग और उनके मर्डर की कहानी है। फिल्म में मार्क नाम का अधिकारी बच्चों के लिए गुंडों से लड़ता है। ये फिल्म 23 जनवरी को जियो हॉटस्टार पर रिलीज हो रही है।
विवेक ओबेरॉय, रितेश देशमुख और आफताब शिवदासानी हाल में अपनी फिल्म मस्ती 4 लेकर आए थे। बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म खास नहीं चली। अब OTT से उम्मीदें हैं। फिल्म 23 जनवरी को जी5 पर रिलीज हो रही है।
तमिल फिल्म सिराई OTT पर आने को तैयार है। फिल्म की कहानी एक पुलिस अधिकारी पर आधारित है जो जेल में बंद एक बेगुनाह कैदी को आजाद कराना चाहता है। ये एक कोर्टरूम ड्रामा है जो 23 जनवरी को जी5 पर रिलीज किया जा रहा है।
स्पेस जेन: चंद्रयान का ट्रेलर पसंद किया गया था। अब ये सीरीज दस्तक देने के लिए तैयार है। इस सीरीज में नकुल मेहता और श्रिया सरन जैसे एक्टर्स नजर आने वाले हैं। सीरीज 23 जनवरी को जियो हॉटस्टार पर रिलीज की जा रही है।
धनुष और कृति सेनन की फिल्म तेरे इश्क में पिछले कुछ वक्त से खबरों में बनी हुई है। बॉक्स ऑफिस पर हिट रही इस फिल्म को OTT पर देखने का इंतजार हो रहा है। फिल्म इस हफ्ते 23 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज की जा रही है।