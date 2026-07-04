OTT Releases: आने वाले दोनों में OTT पर आ रही हैं ये 6 फिल्में, जानिए कब और कहां देख सकते हैं

मैं वापस आऊंगा

मैं वापस आऊंगा इम्तियाज अली के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' भारत-पाकिस्तान के बीच हुए बंटवारे से पहले की एक लव स्टोरी की बात करती है। फिल्म को थिएटर पर पसंद किया गया और अब ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई के अंत से लेकर अगस्त की शुरुआत में इस फिल्म के OTT पर आने की उम्मीद है।