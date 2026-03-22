OTT Releases: 'बॉर्डर 2' से 'जटाधारा' तक, ओटीटी पर एंजॉय कर सकते हैं ये फिल्में और सीरीज

'बॉर्डर 2' से 'जटाधारा' तक, ओटीटी पर एंजॉय कर सकते हैं ये फिल्में और सीरीज

OTT Releases: इस वक्त हर तरफ 'धुरंधर 2' बवाल मचा रही है। ऐसे में अगर आप थिएटर जाने से कतराते हैं तो निराश न हों। ये हफ्ता आपके लिए बेहद खास है। इस वीक ओटीटी पर एंटरटेनमेंट की सुनामी आ चुकी है। इस हफ्ते ओटीटी के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर कई बढ़िया प्रोजेक्ट्स स्ट्रीम हो चुके हैं, जिसे आप घर बैठकर आराम से एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए एक नजर डालते हैं उन फिल्मों पर...