OTT Release: धमाकेदार हैं नवंबर का दूसरा ये हफ्ता, 11 फिल्में-सीरीज देंगी दस्तक, हिलाकर रखे देगी ये सीरीज

जॉली एलएलबी 3

सुभाष कपूर की कोर्ट ड्रामा कॉमेडी फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त में अक्षय कुमार और अरशद वारसी अहम किरदार मैं हैं। मूवी में इनके साथ सौरभ शुक्ला, हुमा कुरैशी और अमृता राव भी हैं। थिएटर के बाद अब इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स और डिज्नी + हॉटस्टार पर 14 नवंबर से स्ट्रीम कर सकते हैं।