OTT: 'धड़क-2' से लेकर 'सन ऑफ सरदार-2' तक, ओटीटी पर इस हफ्ते आएंगी ये 8 फिल्में और सीरीज

हृदयपूर्वम

मोहनलाल और माल्विका मोहनन की फिल्म हृदयपूर्वम जियो हॉटस्टार पर 26 सितंबर को आएगी। कहानी एक हर्ट ट्रांसप्लांट सर्वाइवर की है जो अपने डोनर हरिता की बेटी की सगाई में जाता है और फिर उसे वहां रुकना पड़ता है। वक्त के साथ उसे अहसास होता है कि वह हरिता को पसंद करने लगा है। फिल्म की IMDb रेटिंग 7.1 है।