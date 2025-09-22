OTT: 'धड़क-2' से लेकर 'सन ऑफ सरदार-2' तक, ओटीटी पर इस हफ्ते आएंगी ये 8 फिल्में और सीरीज

This week OTT release: नेटफ्लिक्स से लेकर हॉटस्टार तक और अमेजन प्राइम से लेकर जी5 तक, ओटीटी पर इस हफ्ते कई धमाकेदार फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होने जा रही हैं। तो चलिए जानते हैं 22 सितंबर से 28 सितंबर के बीच आने वाली इन फिल्मों-सीरीज की रिलीज डेट और ओटीटी प्लेटफॉर्म के नाम।
अगर आपके पास सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन है तो 22 सितंबर को नवरात्रि का शुभआरंभ कीजिए वेब सीरीज 'चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है' के साथ। शो का टीजर काफी चर्चा में रहा है।
जियो हॉटस्टार पर 23 सितंबर को साउथ की यह खूबसूरत कहानी 'सुंदरकंडा' रिलीज हो रही है। इस अनूठी प्रेम कहानी के बारे में इतना बताना काफी है कि इस फिल्म की IMDb 9.1 है।
मार्वल फिल्मों के दीवानों को अगर बच्चों के साथ कुछ देखना है तो जियो हॉटस्टार पर 24 सितंबर को मार्वल जॉम्बीज रिलीज हो रही है। जिसमें हल्के फुल्के फन के साथ ढेर सारा एक्शन भी मिलेगा।
अमेजन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन जिनके पास है, उनके लिए 25 सितंबर को 'टू मच फन विद काजोल एंड ट्विंकल' नाम का यह गजब का टॉक शो आ रहा है, जिसमें आमिर से लेकर सलमान तक सब शामिल होंगे।
सिनेमाघरों में कमाल कर चुकी सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी की फिल्म धड़क-2 ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 26 सितंबर को रिलीज हो रही है। इस फिल्म की IMDb रेटिंग 7 रही थी।
कुछ मस्ती भरा देखकर मूड हल्का करना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर 26 सितंबर को ही आ रही है अजय देवगन की मल्टीस्टारर फिल्म 'सन ऑफ सरदार'।
मोहनलाल और माल्विका मोहनन की फिल्म हृदयपूर्वम जियो हॉटस्टार पर 26 सितंबर को आएगी। कहानी एक हर्ट ट्रांसप्लांट सर्वाइवर की है जो अपने डोनर हरिता की बेटी की सगाई में जाता है और फिर उसे वहां रुकना पड़ता है। वक्त के साथ उसे अहसास होता है कि वह हरिता को पसंद करने लगा है। फिल्म की IMDb रेटिंग 7.1 है।
कॉमेडी भी और ड्रामा भी। जी हां, यह कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा जियो हॉटस्टार पर 28 सितंबर को आ रही फिल्म द फ्रेंड में।