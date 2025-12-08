OTT Release: ओटीटी पर आएगा एंटरटेंमेंट का तगड़ा तूफान, रिलीज होंगी ये धमाकेदार 13 फिल्में-सिरीज

ओटीटी पर आएगा एंटरटेंमेंट का तगड़ा तूफान

दिसंबर का दूसरा वीक ओटीटी फैंस के लिए बेहद खास और दिलचस्प होने वाला है। इस वीक यानी 8 से 15 दिसंबर के बीच हॉरर, थ्रिलर, फैमिली ड्रामा और सुपरहीरो एक्शन फिल्में आने वाली हैं। ये फिल्में और सीरीज सोनी लिव, नेटफ्लिक्स, जिओ हॉटस्टार और जी5 जैसे प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेंगी।