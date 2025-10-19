OTT Release This Week: दिलावी पर होगा एंटरटेनमेंट का महाधमाका, हॉरर,एक्शन और थ्रिल का मिलेगा ट्रिपल डोज

दिलावी पर होगा एंटरटेनमेंट का महाधमाका

OTT Release This Week: दिवाली वीक चल रहा है। हर किसी को एक दिवाली के लॉन्ग वीकेंड में अपने परिवार के साथ खास वक्त बिताने का मौका मिला। ऐसे में अगर त्योहार के साथ एंटरटेनमेंट का तड़का भी लग जाए वो भी घर बैठे तो मजा दोगुना हो जाए। जी हां इस हफ्ते ओटीटी प्लेटफॉर्म होगा मनोरंजन का धमाका। एक्साइटिंग थ्रिलर और डार्क कॉमेडी से लेकर इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा और सच्ची क्राइम स्टोरीजी जैसी कई फिल्में और वेब सीरीज नेटफ्लिक्स, जी5 और अन्य प्लेटफॉर्म पर होंगी स्ट्रीम।