OTT Releases This Week: क्राइम से कॉमेडी तक ये हैं हफ्ते की बड़ी ओटीटी रिलीज, ओ रोमियो भी लिस्ट में

तू या मैं

फिल्म दो सर्वाइल थ्रिलर है जिसमें एक अमीर इन्फ्लुएंसर (शनाया कपूर) और नाला सोपारा का रैपर जो रील्स बनाता है, की कहानी है। दोनों एक वीडियो के लिए कोलैब करते हैं और उन्हें प्यार हो जाता है। शनाया प्रेग्नेंट हो जाती हैं। रैपर ब्रेक चाहता है। दोनों गोवा जाते हैं। वहां पूल दोनों ऐसे पूल मं फंस जाते हैं जिसमें मगरमच्छ होते हैं। मूवी द पूल से इंस्पायर्ड है। ये मूवी आप 10 अप्रैल से नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।