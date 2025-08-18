OTT Release this Week: ओटीटी इस हफ्ते एंटरटेनमेंट की बहार, रिलीज होंगी ये 10 फिल्में और वेब सीरीज

मारीसन

अगर कुछ मजेदार देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर 22 अगस्त को 'मारीसन' रिलीज होगी। कहानी एक चोर की है, जो पिल्लई नाम के बुजुर्ग से दोस्ती कर लेता है। क्योंकि पिल्लई को भूलने की बीमारी है और चोर उसकी संपत्ति पर कब्जा कर लेना चाहता है, लेकिन एक रोड ट्रिप के दौरान कई दिलचस्प चीजें होती हैं और अब सवाल यह है कि आखिर यह बुजुर्ग असल में है कौन।