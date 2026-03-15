OTT Release: मार्च का तीसरा हफ्ता होगा बवाली, 'बॉर्डर 2' से 'चिरैया' तक, रिलीज होंगी ये धमाकेदार फिल्में-सीरीज

इस वीक की ओटीटी रिलीज

मार्च साल 2026 का थर्ड वीक एंटरटेनमेंट लवर्स के लिए बेहद खास होने वाला है। इस वीक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जमकर मनोरंजन होने वाला है। इस हफ्ते ओटीटी पर कई फिल्में और वेब सीरीज दस्तक देने वाली हैं। 16 मार्च से 22 मार्च तक आप घर पर बैठकर इन फिल्मों को एंजॉय कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस वीक ओटीटी पर कौन सी वेब सीरीज और फिल्में रिलीज होंगी।