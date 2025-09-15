OTT Release this Week 15 to 20 September Exciting Hindi Movies and Web Series Arriving OTT this Week: आर्यन खान का शो और काजोल की 'द ट्रायल', इस हफ्ते आएंगी ये फिल्में और वेब सीरीज
OTT this Week: आर्यन खान का शो और काजोल की 'द ट्रायल', इस हफ्ते आएंगी ये फिल्में और वेब सीरीज

OTT Release this Week: ओटीटी पर इस हफ्ते कई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होने जा रही हैं, लेकिन उनमें से आपके लिए कौन सी ठीक रहेगी? समझने के लिए चलिए जानते हैं इस हफ्ते की पूरी ओटीटी रिलीज लिस्ट।

Puneet ParasharMon, 15 Sep 2025 11:51 AM
ओटीटी पर इस हफ्ते रिलीज होने वाली फिल्में

ओटीटी पर इस हफ्ते कई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होने जा रही हैं। इस लिस्ट में बच्चों के साथ एन्जॉय किए जा सकने वाले एनिमेटेड शोज से लेकर कोर्टरूम ड्रामा शोज और शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की वेब सीरीज भी शामिल है। तो चलिए जानते हैं इनकी रिलीज डेट और कहानी।

हाउस मेट्स

ओटीटी प्लेटफॉर्म ZEE5 पर 19 सितंबर को रिलीज होने जा रही यह वेब सीरीज फैमिली एंटरटेनर है। कहानी है एक नवविवाहित कपल की जो अपने पड़ोसियों की चालों और अजब अनोखी घटनाओं से परेशान है।

द सर्फर

कहानी एक ऐसे शख्स की है जो जिंदगी से थककर लंबे वक्त बाद अपने होम टाउन पहुंचता है। लेकिन यहां उसका सामना एक ऐसे ग्रुप से होता है जो उसे उस जगह सर्फिंग नहीं करने देता। कहानी की कई परतें हैं जो आपको इमोशन्स के रोलर कोस्टर की सवारी कराती है।

हॉन्टेड होटल

घर बैठकर बच्चों के साथ कुछ हल्का फुल्का एन्जॉय करना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर 19 सितंबर को हॉन्टेड होटल रिलीज हो रही है। एक पुराने होटल में भूत-प्रेतों वाले रहस्यों की यह कहानी काफी दिलचस्प है।

द बैड्स ऑफ बॉलीवुड

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की डेब्यू सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 18 सितंबर को रिलीज हो रही है। बॉबी देओल, राघव जुयाल और लक्ष्य लालवानी जैसे सितारों से सजी इस सीरीज को लेकर काफी एक्साइटमेंट है।

सैयारा

ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर सैयारा भी रिलीज हो चुकी है। सिनेमाघरों में धमाल मचाने के बाद बहुत से फैंस को इस मूवी की ओटीटी रिलीज का इंतजार था।

वारदात

ओटीटी प्लेटफॉर्म चौपाल पर यह सीरीज 18 सितंबर को रिलीज हो रही है। महत्वाकांक्षाओं और धोखे की कहानी सुनाती यह सीरीज परिवार से लेकर समाज तक में संघर्षों और विरोधाभास के बारे में बताती है।

द ट्रायल

काजोल फिर एक बार ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर वापसी कर रही हैं। उनकी कोर्टरूम ड्रामा सीरीज 'द ट्रायल' का दूसरा सीजन 19 सितंबर को शुरू होने जा रहा है। कहानी एक पत्नी की है, जिसे जब मजबूरी में वकालत की दुनिया में वापसी करनी पड़ती है, तो उसे अपने पति और उसके काम के बारे में शॉकिंग बातें पता चलती हैं।

