OTT this Week: आर्यन खान का शो और काजोल की 'द ट्रायल', इस हफ्ते आएंगी ये फिल्में और वेब सीरीज

द ट्रायल

काजोल फिर एक बार ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर वापसी कर रही हैं। उनकी कोर्टरूम ड्रामा सीरीज 'द ट्रायल' का दूसरा सीजन 19 सितंबर को शुरू होने जा रहा है। कहानी एक पत्नी की है, जिसे जब मजबूरी में वकालत की दुनिया में वापसी करनी पड़ती है, तो उसे अपने पति और उसके काम के बारे में शॉकिंग बातें पता चलती हैं।