Upcoming OTT Release: धमाकेदार होगा ये हफ्ता, रिलीज होंगे 10 फिल्में-सीरीज, इस हॉरर मूवी को देख कांप जाएगी रूह

कोर्ट कचहरी

पवन मल्होत्रा, आशीष वर्मा और पुनीत बत्रा अभिनीत, यह आगामी राजनीतिक ड्रामा सीरीज परम माथुर पर आधारित है। ये एक ऐसे युवक पर बनी है, जो अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने और एक जर्जर जिला अदालत में वकालत करने के लिए मजबूर है, जहां सत्ता और पैसे के आगे कानून नतमस्तक है। इस सीरीज को मशहूर ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लिव (Sony Liv) पर 13 अगस्त 2025 को ऑनलाइन रिलीज होगी।