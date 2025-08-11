Ott Release This Week 11 August to 17 August Upcoming Web Series Movies On Netflix Jiohotstar prime video Upcoming OTT Release: धमाकेदार होगा ये हफ्ता, रिलीज होंगे 10 फिल्में-सीरीज, इस हॉरर मूवी को देख कांप जाएगी रूह
इस बार भी नेटफ्लिक्स, सोनी लिव, जिओ हॉटस्टार, प्राइम वीडियो जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शानदार फिल्में और सीरीज रिलीज होने वाली हैं।

Priti KushwahaMon, 11 Aug 2025 01:50 PM
1/11

हमेशा की तरह इस बार दर्शकों को इस हफ्ते फिल्में और सीरीज के रिलीज का बेसब्री से इंतजार है। इस बार भी नेटफ्लिक्स, सोनी लिव, जिओ हॉटस्टार, प्राइम वीडियो जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शानदार फिल्में और सीरीज रिलीज होने वाली हैं। तो चलिए जानते हैं इस हफ्ते रिलीज होने वाली इन सीरीज-फिल्मों के नाम और उनकी रिलीज डेट...

2/11

कौन बनेगा करोड़पति 17

अमिताभ बच्चन एक बार फिर अपने फेमस क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति' के 17 वें सीजन के साथ लौटे हैं। बिग बी का ये शो 11 अगस्त, 2025 से शुरू होगा और इसे आप सोनी लिव (ओटीटीप्ले प्रीमियम) और सोनी टीवी पर देख सकते हैं। यह सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे प्रसारित होगा।  

3/11

डॉग मैन

'डॉग मैन' 2025 में रिलीज होने वाली एक अमेरिकी एनिमेटेड सुपरहीरो कॉमेडी फिल्म है, जो डेव पिल्की की बच्चों की ग्राफिक उपन्यास श्रृंखला पर आधारित है। यह कैप्टन अंडरपैंट्स: द फर्स्ट एपिक मूवी (2017) का स्पिन-ऑफ और कैप्टन अंडरपैंट्स फ्रैंचाइजी की दूसरी फिल्म है। इसे ड्रीमवर्क्स एनिमेशन ने प्रोड्यूस किया है।

4/11

सारे जहां से अच्छा

'सारे जहां से अच्छा' गौरव शुक्ला द्वारा निर्मित एक आगामी एक्शन थ्रिलर टेलीविजन सीरीज है। इस सीरीज को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किया जाएगा। प्रतीक गांधी, सनी हिंदुजा, सुहैल नैयर, कृतिका कामरा, तिलोत्तमा शोम, रजत कपूर और अनूप सोनी अभिनीत यह सीरीज नेटफ्लिक्स पर 13 अगस्त को रिलीज हो रही है।  

5/11

एलियन: अर्थ

एलियन: अर्थ,एलियन ब्रह्मांड पर आधारित नई साइंस फिक्शन सीरीज है। यह साइंस-फिक्शन हॉरर सीरीज रिडले स्कॉट की "एलियन" (1979) की घटनाओं से ठीक दो साल पहले की है। यह उस घटना के बाद की कहानी है जब एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। सिडनी चैंडलर और आदर्श गौरव अभिनीत, यह सीरीज जियो हॉस्टार पर 13 अगस्त को रिलीज होगी।

6/11

लव इज ब्लाइंड

'लव इज ब्लाइंड' का पहला सीजन को लोगों ने खूब पसंद किया। ऐसे में अब इसके दूसरे सीजन का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार था। ये सीरीज 13 अगस्त को रिलीज होगा।

7/11

कोर्ट कचहरी

पवन मल्होत्रा, आशीष वर्मा और पुनीत बत्रा अभिनीत, यह आगामी राजनीतिक ड्रामा सीरीज परम माथुर पर आधारित है। ये एक ऐसे युवक पर बनी है, जो अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने और एक जर्जर जिला अदालत में वकालत करने के लिए मजबूर है, जहां सत्ता और पैसे के आगे कानून नतमस्तक है। इस सीरीज को मशहूर ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लिव (Sony Liv) पर 13 अगस्त 2025 को ऑनलाइन रिलीज होगी।

8/11

क्वांटम लीप

अगर टाइम ट्रेवल और क्वांटम फिजिक्स वाले कॉन्सेप्ट की फिल्में व सीरीज पसंद हैं तो 14 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर 'क्वांटम लीप' का नया सीजन आने जा रहा है।

9/11

तेहरान

तेहरान, अरुण गोपालन द्वारा निर्देशित एक  एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इसमें जॉन अब्राहम, नीरू बाजवा और मानुषी छिल्लर मुख्य भूमिका में हैं। यह फिल्म 2012 में इजराइली पर हुए हमलों पर आधारित है। तेहरान 14 अगस्त को जी5 पर रिलीज होगी।

10/11

द ईकोज ऑफ सर्वाइवर्स

कोरिया में हुई कुछ सबसे भयावह घटनाओं में बच निकले लोगों के किस्से आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। सच्ची घटनाओं पर आधारित यह डॉक्यूमेंट्री सीरीज 15 अगस्त को रिलीज होगी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी।

11/11

अंधेरा

हॉरर और सुपरनैचुरल कहानियों में दिलचस्पी रखने वालों के लिए प्रिया बापट, करणवीर मल्होत्रा, प्राजक्ता कोली और सुरवीन चावला की नई वेब सीरीज 'अंधेरा' में बहुत कुछ है। आठ एपिसोड की इस सीरीज में खौफ का कुआं है। पुलिस की जांच है और हत्‍याएं हैं। 'अंधेरा' 14 अगस्त को प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी।

