नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते आएंगी ये फिल्में-सीरीज, आखिरी 3 तो बिलकुल भी मिस मत करना

द विटनेस

अगर कुछ हटकर और दिमाग सुन्न कर देने वाला देखना है तो नेटफ्लिक्स पर 4 जून को आ रही 'द विटनेस' आपके लिए है। कहानी एक 2 साल के बच्चे की है, जो अपनी मां के मर्डर का इकलौता चश्मदीद गवाह है। उसका पिता क्यों बार-बार अपने बच्चों को बहलाने-फुसलाने और केस से हटाने की कोशिश कर रहा है, मामला क्या है?