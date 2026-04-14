OTT पर बीते हफ्ते इनका रहा जलवा, जानिए टॉप 10 में कौन किस नंबर पर

ओटीटी पर पिछले हफ्ते टॉप 10 में रहे ये शोज और फिल्में

ऑरमैक्स मीडिया ने पिछले हफ्ते ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखे गए कॉन्टेंट की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें रुपाली गांगुली के सीरियल 'अनुपमा' से लेकर एकता कपूर के सीरियल 'नागिन-7' और समय रैना के स्टैंडअप स्टिल अलाइव तक शामिल हैं। लेकिन किसे लिस्ट में कौन सी पोजिशन मिली है, और पहले नंबर पर कौन सा कॉन्टेंट रहा है? चलिए जानते हैं। हम रेटिंग की शुरुआत बॉटम से टॉप की तरफ करेंगे।