OTT Most Watched Movies in India this Week Ormax Media Rating List OTT Most Watched: ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखी गई फिल्में, जानें इस हफ्ते टॉप 5 की लिस्ट में कौन से नाम
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi NewsफोटोमनोरंजनOTT Most Watched: ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखी गई फिल्में, जानें इस हफ्ते टॉप 5 की लिस्ट में कौन से नाम

OTT Most Watched: ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखी गई फिल्में, जानें इस हफ्ते टॉप 5 की लिस्ट में कौन से नाम

OTT Most Watched Movies: ओटीटी पर इस हफ्ते सबसे ज्यादा देखी गई फिल्मों की लिस्ट में किंगडम से लेकर हरि हरा वीरा मल्लू तक को जगह मिली है। तो चलिए जानते हैं कि आपके लिए बेस्ट वीकेंड चॉइज क्या है।

Puneet ParasharTue, 2 Sep 2025 07:13 AM
1/7

ओटीटी पर इस हफ्ते सबसे ज्यादा देखी गई फिल्में

ओटीटी पर हर हफ्ते ढेरों फिल्में रिलीज होती हैं, लेकिन दर्शकों के दिलों में कुछ गिनी-चुनी ही अपनी जगह बना पाती हैं। ऑरमैक्स मीडिया ने इस हफ्ते ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखी गई फिल्मों की लिस्ट जारी कर दी है। तो चलिए जानते हैं इनके नाम और आप इन्हें किन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं।

2/7

किंगडम

तेगुगू भाषा में बनी विजय देवराकोंडा की फिल्म 'किंगडम' को हिंदी और अन्य भाषाओं में भी रिलीज किया गया था। एक्शन और थ्रिलर से लबरेज इस फिल्म को टॉप 5 की लिस्ट में पहली जगह मिली है। आप यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।

3/7

थलाइवन थलाइवी

अगर पार्टनर के साथ कुछ रोमांटिक देखना चाहते हैं तो 'थलाइवन थलाइवी' एन्जॉय कर सकते हैं। यह फिल्म आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी। कहानी एक आम आदमी की है जो जब नेता बनता है तो उसकी पर्सनल लाइफ स्ट्रगल करने लगती है।

4/7

मारगन

आप यह फिल्म जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं। ऑरमैक्स की टॉप 5 लिस्ट में इसे तीसरी पोजिशन मिली है। फिल्म की कहानी एक पुलिस ऑफिसर की है, जो कई मौतों से जुड़े एक रहस्यमयी मामले की पड़ताल कर रहा है जिसकी डोर एक भयानक रिवाज तक जाती है।

5/7

मां

ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज किए जाने से पहले काजोल स्टारर इस फिल्म को थिएटर्स में रिलीज किया गया था। फिल्म के लिए सिनेमाघरों में लागत निकालना भी मुश्किल हो गया।

6/7

मां

ऑरमैक्स मीडिया की टॉप 5 लिस्ट में इस फिल्म को नंबर 4 रेटिंग मिली है। फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। कहानी एक मां की है, जो अपनी बेटी को परालौकिक शक्तियों से बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है।

7/7

हरि हरा वीरा मल्लू

तकरीबन 250 करोड़ रुपये की लागत में बनी इस फिल्म को टॉप 5 की लिस्ट में पांचवीं पोजिशन मिली है। अगर कुछ दमदार एक्शन वाला देखना चाहते हैं तो यह कहानी आपको काफी एंटरटेन करेगी।

OTT