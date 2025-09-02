OTT Most Watched: ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखी गई फिल्में, जानें इस हफ्ते टॉप 5 की लिस्ट में कौन से नाम

ओटीटी पर हर हफ्ते ढेरों फिल्में रिलीज होती हैं, लेकिन दर्शकों के दिलों में कुछ गिनी-चुनी ही अपनी जगह बना पाती हैं। ऑरमैक्स मीडिया ने इस हफ्ते ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखी गई फिल्मों की लिस्ट जारी कर दी है। तो चलिए जानते हैं इनके नाम और आप इन्हें किन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं।
तेगुगू भाषा में बनी विजय देवराकोंडा की फिल्म 'किंगडम' को हिंदी और अन्य भाषाओं में भी रिलीज किया गया था। एक्शन और थ्रिलर से लबरेज इस फिल्म को टॉप 5 की लिस्ट में पहली जगह मिली है। आप यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।
अगर पार्टनर के साथ कुछ रोमांटिक देखना चाहते हैं तो 'थलाइवन थलाइवी' एन्जॉय कर सकते हैं। यह फिल्म आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी। कहानी एक आम आदमी की है जो जब नेता बनता है तो उसकी पर्सनल लाइफ स्ट्रगल करने लगती है।
आप यह फिल्म जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं। ऑरमैक्स की टॉप 5 लिस्ट में इसे तीसरी पोजिशन मिली है। फिल्म की कहानी एक पुलिस ऑफिसर की है, जो कई मौतों से जुड़े एक रहस्यमयी मामले की पड़ताल कर रहा है जिसकी डोर एक भयानक रिवाज तक जाती है।
ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज किए जाने से पहले काजोल स्टारर इस फिल्म को थिएटर्स में रिलीज किया गया था। फिल्म के लिए सिनेमाघरों में लागत निकालना भी मुश्किल हो गया।
ऑरमैक्स मीडिया की टॉप 5 लिस्ट में इस फिल्म को नंबर 4 रेटिंग मिली है। फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। कहानी एक मां की है, जो अपनी बेटी को परालौकिक शक्तियों से बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है।
तकरीबन 250 करोड़ रुपये की लागत में बनी इस फिल्म को टॉप 5 की लिस्ट में पांचवीं पोजिशन मिली है। अगर कुछ दमदार एक्शन वाला देखना चाहते हैं तो यह कहानी आपको काफी एंटरटेन करेगी।