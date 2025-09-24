Most Watched: OTT पर सबसे ज्यादा देखी गईं ये 5 फिल्में, इन शोज का रहा जलवा, जानिए नंबर वन पर कौन

ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखी गई फिल्में और शोज

ओटीटी पर हर हफ्ते कई फिल्में और टीवी शोज रिलीज होते हैं, लेकिन जनता के दिलों पर राज कुछ गिनती के ही कर पाते हैं। ऑरमैक्स मीडिया ने पिछले हफ्ते सबसे ज्यादा देखी गई फिल्मों और शोज की लिस्ट जारी की है। तो चलिए जानते हैं पब्लिक को पसंद आ रही हैं कौन सी फिल्में और शोज।