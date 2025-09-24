Most Watched: OTT पर सबसे ज्यादा देखी गईं ये 5 फिल्में, इन शोज का रहा जलवा, जानिए नंबर वन पर कौन

ओटीटी पर हर हफ्ते कई फिल्में और टीवी शोज रिलीज होते हैं, लेकिन जनता के दिलों पर राज कुछ गिनती के ही कर पाते हैं। ऑरमैक्स मीडिया ने पिछले हफ्ते सबसे ज्यादा देखी गई फिल्मों और शोज की लिस्ट जारी की है। तो चलिए जानते हैं पब्लिक को पसंद आ रही हैं कौन सी फिल्में और शोज।
अहान पांडे और अनीत पड्डा की फिल्म सैयारा थिएटर्स में धूम मचाने के बाद अब ओटीटी पर भी जलवा दिखा रही है। टॉप 5 की लिस्ट में इसे ऑरमैक्स ने पहली पोजिशन दी है। आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।
सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'कुली' ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम पर रिलीज हुई है। टॉप 5 की लिस्ट में इसे नंबर 2 पोजिशन मिली है।
एनिमेटेड फिल्म होने के बावजूद 'महावतार नरसिम्हा' को तीसरी पोजिशन मिली है। आप इसे घर बैठे नेटफ्लिक्स पर एन्जॉय कर सकते हैं।
मनोज बाजपेयी फिर एक बार जनता का दिल जीतने में कामयाब रहे हैं और नेटफ्लिक्स पर उनकी फिल्म इंस्पेक्टर झेंडे को नंबर 4 पोजिशन मिली है।
टॉप 5 की लिस्ट में एक फिल्म जियो हॉटस्टार की भी है। सिनर्स फिल्म ने लिस्ट में पांचवी पोजिशन बनाई है। फिल्मों के बाद अब आगे जानते हैं उन टॉप 5 शोज के बारे में जिन्हें ओटीटी पर काफी क्रेजी रिस्पॉन्स मिला है।
ओटीटी पर जिन टीवी शोज को सबसे ज्यादा देखा जा रहा है उनमें पहले पायदान पर है सलमान खान होस्टेड रियलिटी शो बिग बॉस 19, लिस्ट में इसे पहले पहली पोजिशन मिली है।
सलमान खान के साथ उन्हीं के शो में आकर पॉपुलर हो गए अशनीर ग्रोवर का शो राइज एंड फॉल लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। इसे आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।
बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन भले ही टीवी पर 'कौन बनेगा करोड़पति' खिलाकर लोगों को पैसे जिता रहे हों, लेकिन मालामाल तो ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार के मेकर्स भी हुए हैं। लिस्ट में यह शो तीसरे नंबर पर है।
टॉप 5 की लिस्ट में नेटफ्लिक्स पर कॉमेडी किंग कपिल शर्मा का शो पिछले हफ्ते नंबर चार पर रहा है। इसके बाद पांचवीं पोजिशन मिली है। जियो हॉटस्टार पर आने वाले रियलिटी शो बिग बॉस तेलुगू को।