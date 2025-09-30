OTT Most Watched: सैयारा को पछाड़ यह फिल्म बनी नंबर वन, इस हफ्ते की टॉप 10 फिल्में और सीरीज

ओटीटी पर इस हफ्ते सबसे ज्यादा देखी गई फिल्मों और वेब सीरीज की लिस्ट में इस हफ्ते हुआ है उलटफेर। तो चलिए जानते हैं किसे मिली है पहली पोजिशन और टॉप 8 की रेस से कौन सी फिल्में या वेब सीरीज किस जगह पर काबिज रही हैं।
आर्यन खान के निर्देशन में बनी वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' इस हफ्ते टॉप 10 की लिस्ट में पहले पायदान पर रही है। ऑरमैक्स मीडिया की लिस्ट में बताया गया है कि बीते हफ्ते नेटफ्लिक्स पर 5.7 मिलियन लोगों ने इसे देखा है।
लिस्ट में दूसरे नंबर पर है थिएटर्स में धमाल मचा चुकी एनिमेटेड फिल्म 'महावतार नरसिम्हा'। इस सीरीज को पिछले हफ्ते नेटफ्लिक्स पर 5.6 मिलियन लोगों ने एन्जॉय किया।
रोमांस के मामले में अलग ही रिकॉर्ड बना चुकी फिल्म 'सैयारा' नेटफ्लिक्स पर 4.5 मिलियन व्यूज के साथ नंबर 4 पर काबिज है। देखना होगा कि क्या ओटीटी पर भी यह कोई रिकॉर्ड बना पाएगी।
अमेजन प्राइम वीडियो पर मौजूद सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'कुली' इस लिस्ट में नंबर 6 पर है। थिएटर्स में भी इस फिल्म का काफी क्रेज देखने को मिला था।