ओटीटी पर देखना चाहते हैं प्लॉट ट्विस्ट वाली थ्रिलर वेब सीरीज? चेक कर लें ये 7 बढ़िया ऑप्शंस

असुर

फॉरेंसिक एक्सपर्ट से टीचर बने निखिल नैयर और उनके मेंटोर धनंजय राजपूत को एक सीरियल किलर की तलाश है। इसके लिए वे मायथोलॉजी का सहारा लेते हैं। सीरीज में विलेन कौन है और उसका अगला कदम क्या होगा, यह समझना नामुमकिन है। इसके दोनों सीजन्स के क्लाइमेक्स देखकर आपको भरपूर मजा आएगा। इसे आप जियो सिनेमा पर देख सकते हैं। आईएमडीबी रेटिंग 8.5 है।