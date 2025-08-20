OTT Half Yearly: पंचायत 4-पाताल लोक 2 को पीछे छोड़कर सबसे ज्यादा देखी गई ये वेब सीरीज, बॉबी की आश्रम को मिला ये नंबर

OTT के जनवरी से लेकर जून तक का रिपोर्ट कार्ड सामने आया है। इस रिपोर्ट कार्ड में कुछ ही समय पहले आई वेब सीरीज ने पंचायत से लेकर पाताल लोक जैसी सीरीज को पीछे छोड़ दिया।
नंबर 10 से शुरू करते हैं। इस लिस्ट में आखिरी पायदान पर नेटफ्लिक्स पर आई सैफ अली खान और जयदीप अहलावत की फिल्म ज्वेल थीफ है। इन 6 महीनों में इस सीरीज को 1.31 करोड़ से अधिक बार देखा गया।
नौवें नंबर पर जैकी श्रॉफ की चिड़िया उड़ है। राजस्थान से आई सहर की कहानी है जो मुंबई में वेश्यावृति के खिलाफ लड़ाई लड़ती है। अमेज़न MX प्लेयर पर 1.37 करोड़ बार देखी गई है। द सीक्रेट ऑफ द शिलेडर्स
द सीक्रेट ऑफ द शिलेडर्स एक सस्पेंस, थ्रिलर से भरी वेब सीरीज है जिसका डायरेक्शन आदित्य सरपोतदार ने किया है। इस सीरीज में राजीव खंडेलवाल ने लीड रोल निभाया है। जियो हॉटस्टार पर आई इस सीरीज को 1.45 करोड़ बार देखा गया है।
ईशान खट्टर और भूमि पेडनेकर स्टारर वेब सीरीज द रॉयल्स को ऑडियंस से खूब प्यार मिला था। नेटफ्लिक्स पर आई इस सीरीज को 1.55 करोड़ बार देखा गया है।
द लीजेंड ऑफ हनुमान सीजन 6 जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम हुई थी। इस शानदार कहानी को 1.62 करोड़ बार देखा गया।
स्क्विड गेम को नए सीजन को भी ऑडियंस से प्यार मिला है। नेटफ्लिक्स पर ये सीजन 1.65 करोड़ बार देखा गया।
हाथी सिंह चौधरी के किरदार में जयदीप अहलावत एक बार फिर छा गए। ये सीजन भी जबरदस्त हिट रहा। अमेज़न प्राइम वीडियो पर आए पाताल लोक के सीजन 2 को 1.68 करोड़ बार देखा गया।
ऑडियंस की सबसे फेवरेट वेब सीरीज पंचायत सीजन 4 ने आते ही धमाका किया। अमेज़न प्राइम वीडियो पर आया ये नया सीजन 2.38 करोड़ बार देखा गया।
बॉबी देओल स्टारर आश्रम का तीसरा सीजन भी जबरदस्त हिट रहा। अमेज़न MX प्लेयर पर आई इस वेब सीरीज को 2.71 करोड़ बार देखा गया।
पंकज त्रिपाठी स्टारर इस वेब सीरीज का ये चौथा सीजन है। इस बार एक परिवार की कहानी और उसे न्याय दिलवाने वाले माधव मिश्रा के किरदार में एक्टर छा गए। ये सीरीज इन 6 महीनों में सबसे ज्यादा बार देखी गई। जियो हॉटस्टार पर आई इस सीरीज ने सभी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस सीरीज को 2।77 करोड़ बार देखा गया।