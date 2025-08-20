OTT Half Yearly: पंचायत 4-पाताल लोक 2 को पीछे छोड़कर सबसे ज्यादा देखी गई ये वेब सीरीज, बॉबी की आश्रम को मिला ये नंबर

नंबर 1- क्रिमिनल जस्टिस: ए फैमिली मैटर

पंकज त्रिपाठी स्टारर इस वेब सीरीज का ये चौथा सीजन है। इस बार एक परिवार की कहानी और उसे न्याय दिलवाने वाले माधव मिश्रा के किरदार में एक्टर छा गए। ये सीरीज इन 6 महीनों में सबसे ज्यादा बार देखी गई। जियो हॉटस्टार पर आई इस सीरीज ने सभी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस सीरीज को 2।77 करोड़ बार देखा गया।