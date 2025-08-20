OTT half yearly top 10 show, web series report card, pataal lok, panchayat, aashram squid game OTT Half Yearly: पंचायत 4-पाताल लोक 2 को पीछे छोड़कर सबसे ज्यादा देखी गई ये वेब सीरीज, बॉबी की आश्रम को मिला ये नंबर
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi NewsफोटोमनोरंजनOTT Half Yearly: पंचायत 4-पाताल लोक 2 को पीछे छोड़कर सबसे ज्यादा देखी गई ये वेब सीरीज, बॉबी की आश्रम को मिला ये नंबर

OTT Half Yearly: पंचायत 4-पाताल लोक 2 को पीछे छोड़कर सबसे ज्यादा देखी गई ये वेब सीरीज, बॉबी की आश्रम को मिला ये नंबर

OTT कंटेंट का आधे साल का रिपोर्ट कार्ड आ चुका है। बीते 6 महीनों में OTT प्लेटफॉर्म्स पर कई शानदार शोज, फिल्म और वेब सीरीज देखी गई। लेकिन रिपोर्ट कार्ड के आधार पर ये 10 ऐसे शोज, सीरीज हैं जिन्हें सबसे ज्यादा पसंद किया गया। एक सीरीज ने तो सिर्फ 2 ही महीनों में आकर टॉप की जगह अपनी बना ली। 

Usha ShrivasWed, 20 Aug 2025 01:46 PM
1/11

OTT के जनवरी से लेकर जून तक का रिपोर्ट कार्ड

OTT के जनवरी से लेकर जून तक का रिपोर्ट कार्ड सामने आया है। इस रिपोर्ट कार्ड में कुछ ही समय पहले आई वेब सीरीज ने पंचायत से लेकर पाताल लोक जैसी सीरीज को पीछे छोड़ दिया।

2/11

नंबर 10- ज्वेल थीफ: द हीस्ट बिगिन्स

नंबर 10 से शुरू करते हैं। इस लिस्ट में आखिरी पायदान पर नेटफ्लिक्स पर आई सैफ अली खान और जयदीप अहलावत की फिल्म ज्वेल थीफ है। इन 6 महीनों में इस सीरीज को 1.31 करोड़ से अधिक बार देखा गया।

3/11

नंबर 9- चिड़िया उड़

नौवें नंबर पर जैकी श्रॉफ की चिड़िया उड़ है। राजस्थान से आई सहर की कहानी है जो मुंबई में वेश्यावृति के खिलाफ लड़ाई लड़ती है। अमेज़न MX प्लेयर पर 1.37 करोड़ बार देखी गई है। द सीक्रेट ऑफ द शिलेडर्स

4/11

नंबर 8- द सीक्रेट ऑफ द शिलेडर्स

द सीक्रेट ऑफ द शिलेडर्स एक सस्पेंस, थ्रिलर से भरी वेब सीरीज है जिसका डायरेक्शन आदित्य सरपोतदार ने किया है। इस सीरीज में राजीव खंडेलवाल ने लीड रोल निभाया है। जियो हॉटस्टार पर आई इस सीरीज को 1.45 करोड़ बार देखा गया है।

5/11

नंबर 7- द रॉयल्स

ईशान खट्टर और भूमि पेडनेकर स्टारर वेब सीरीज द रॉयल्स को ऑडियंस से खूब प्यार मिला था। नेटफ्लिक्स पर आई इस सीरीज को 1.55 करोड़ बार देखा गया है।

6/11

नंबर 6- द लीजेंड ऑफ हनुमान सीजन 6

द लीजेंड ऑफ हनुमान सीजन 6 जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम हुई थी। इस शानदार कहानी को 1.62 करोड़ बार देखा गया।

7/11

नंबर 5 - स्क्विड गेम सीजन 3

स्क्विड गेम को नए सीजन को भी ऑडियंस से प्यार मिला है। नेटफ्लिक्स पर ये सीजन 1.65 करोड़ बार देखा गया।

8/11

नंबर 4 -पाताल लोक सीजन 2

हाथी सिंह चौधरी के किरदार में जयदीप अहलावत एक बार फिर छा गए। ये सीजन भी जबरदस्त हिट रहा। अमेज़न प्राइम वीडियो पर आए पाताल लोक के सीजन 2 को 1.68 करोड़ बार देखा गया।

9/11

नंबर 3- पंचायत सीजन 4

ऑडियंस की सबसे फेवरेट वेब सीरीज पंचायत सीजन 4 ने आते ही धमाका किया। अमेज़न प्राइम वीडियो पर आया ये नया सीजन 2.38 करोड़ बार देखा गया।

10/11

नंबर 2- एक बदनाम आश्रम सीजन 3 पार्ट 2

बॉबी देओल स्टारर आश्रम का तीसरा सीजन भी जबरदस्त हिट रहा। अमेज़न MX प्लेयर पर आई इस वेब सीरीज को 2.71 करोड़ बार देखा गया।

11/11

नंबर 1- क्रिमिनल जस्टिस: ए फैमिली मैटर&nbsp;

पंकज त्रिपाठी स्टारर इस वेब सीरीज का ये चौथा सीजन है। इस बार एक परिवार की कहानी और उसे न्याय दिलवाने वाले माधव मिश्रा के किरदार में एक्टर छा गए। ये सीरीज इन 6 महीनों में सबसे ज्यादा बार देखी गई। जियो हॉटस्टार पर आई इस सीरीज ने सभी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस सीरीज को 2।77 करोड़ बार देखा गया।

bobby deol pankaj tripathi panchayat 4 Saif Ali Khan jaideep ahlawat Jackie Shroff ishaan khattar