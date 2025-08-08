OTT Comedy Series to watch with Family web series with good imdb rating on zee5 sonyliv ओटीटी पर परिवार के साथ देखें ये कॉमेडी सीरीज, 7 से ज्यादा है इनकी आईएमडीबी रेटिंग
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोमनोरंजनओटीटी पर परिवार के साथ देखें ये कॉमेडी सीरीज, 7 से ज्यादा है इनकी आईएमडीबी रेटिंग

ओटीटी पर परिवार के साथ देखें ये कॉमेडी सीरीज, 7 से ज्यादा है इनकी आईएमडीबी रेटिंग

OTT Watch List: ओटीटी पर कुछ अच्छा देखना है? कुछ ऐसा जो परिवार के साथ बैठकर देख सकें? तो ये लिस्ट आपके काम आ सकती है। यहां उन सीरीज के नाम दिए गए हैं तो परिवार के साथ देख सकते हैं।

Vartika TolaniFri, 8 Aug 2025 08:01 PM
1/7

ओटीटी लिस्ट

कॉमेडी सीरीज की लिस्ट तैयार की है ताकि आप रक्षा बंधन पर अपने परिवार के साथ बैठकर इन्हें देख सकें।

2/7

द आम आदमी फैमिली

'द आम आदमी फैमिली' जी5 पर है और इसकी आईएमडीबी रेटिंग 8.4 है।

3/7

निर्मल पाठक की घर वापसी

सोनी लिव की सीरीज 'निर्मल पाठक की घर वापसी' बड़ी मजेदार है और इसकी आईएमडीबी रेटिंग 8.3 है।

4/7

वैरी पारिवारिक

यूट्यूब पर एक सीरीज है 'वैरी पारिवारिक'। इसकी आईएमडीबी रेटिंग 8.6 है।

5/7

पॉटलक

7.4 आईएमडीबी रेटिंग वाली सीरीज 'पॉटलक' सोनी लिव पर है।

6/7

होम शांति

जियोहॉटस्टार की 'होम शांति' की आईएमडीबी रेटिंग 8 है।

7/7

चाचा विधायक हैं हमारे

'चाचा विधायक हैं हमारे' अमेजन एमएक्स प्लेयर पर है। इसकी आईएमडीबी रेटिंग 7.5 है।

OTT