ओटीटी पर परिवार के साथ देखें ये कॉमेडी सीरीज, 7 से ज्यादा है इनकी आईएमडीबी रेटिंग

कॉमेडी सीरीज की लिस्ट तैयार की है ताकि आप रक्षा बंधन पर अपने परिवार के साथ बैठकर इन्हें देख सकें।
'द आम आदमी फैमिली' जी5 पर है और इसकी आईएमडीबी रेटिंग 8.4 है।
सोनी लिव की सीरीज 'निर्मल पाठक की घर वापसी' बड़ी मजेदार है और इसकी आईएमडीबी रेटिंग 8.3 है।
यूट्यूब पर एक सीरीज है 'वैरी पारिवारिक'। इसकी आईएमडीबी रेटिंग 8.6 है।
7.4 आईएमडीबी रेटिंग वाली सीरीज 'पॉटलक' सोनी लिव पर है।
जियोहॉटस्टार की 'होम शांति' की आईएमडीबी रेटिंग 8 है।
'चाचा विधायक हैं हमारे' अमेजन एमएक्स प्लेयर पर है। इसकी आईएमडीबी रेटिंग 7.5 है।