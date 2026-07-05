OTT Best Comedy: ओटीटी पर ब्लॉकबस्टर हैं ये 10 कॉमेडी-ड्रामा वेब सीरीज, 9 से ज्यादा की मिली है IMDB रेटिंग

पंचायत

इस लिस्ट में सबसे ऊपर प्राइम वीडियो की वेब सीरीज पंचायत है। इस सीरीज में फुलेरा गांव की कहानी को दिखाया गया है। इस सीरीज के पिछले सभी सीजन जबरदस्त हिट हुए हैं। अब नए सीजन का इंतजार हो रहा है। IMDB पर 9 की शानदार रेटिंग मिली है।