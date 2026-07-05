OTT Best Comedy: ओटीटी पर ब्लॉकबस्टर हैं ये 10 कॉमेडी-ड्रामा वेब सीरीज, 9 से ज्यादा की मिली है IMDB रेटिंग

शानदार फैमिली कॉमेडी ड्रामा इन सीरीज को जरूर देखा जाना चाहिए. इन चार वेब सीरीज को 9 की रेटिंग मिली है. जानिए बेस्ट कॉमेडी ड्रामा सीरीज के बारे में।
इस लिस्ट में सबसे ऊपर प्राइम वीडियो की वेब सीरीज पंचायत है। इस सीरीज में फुलेरा गांव की कहानी को दिखाया गया है। इस सीरीज के पिछले सभी सीजन जबरदस्त हिट हुए हैं। अब नए सीजन का इंतजार हो रहा है। IMDB पर 9 की शानदार रेटिंग मिली है।
जी 5 की वेब सीरीज लाइफ सही है अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखिए। ये सीरीज चार दोस्तों की कहानी है जो लव और प्रोफेशनल लाइफ में में आने वाली दिक्कतों को दिखाते हैं। IMDB पर 7.8 की रेटिंग मिली हुई है।
इस लिस्ट की सबसे शानदार सीरीज है पिचर्स। इस सीरीज की कहानी तीन ऐसे दोस्तों की है जो अपनी नौकरी छोड़कर बिजनेस करते हैं। इस सीरीज को मजेदार तरीके से दिखाया गया है जिससे आप बोर नहीं होंगे। इस सीरीज को IMDB पर 9 की रेटिंग मिली है।
सोनी लिव पर गुल्लक के हर सीजन को पसंद किया गया है। इस सीरीज में शुक्ला परिवार, आर्थिक तंगी और आम परिवार की कहानी को दिखाया गया है। इस सीरीज को IMDB पर 9.1 की रेटिंग मिली हुई है।
जाकिर खान की वेब सीरीज चाचा विधायक हैं हमारे एक मजेदार सीरीज है जो झूठ की दुनिया दिखाती है। इस सीरीज को प्राइम वीडियो पर देखा जा सकता है। IMDB पर 7.6 की रेटिंग मिली है।
नेटफ्लिक्स पर एक हसमुख नाम की वेब सीरीज है जिसका नाम सुनका ही आप समझ गए होंगे कि ये आपको हंसाने वाली है। इस सीरीज को IMDB पर 7.4 की रेटिंग मिली हुई है।
MX प्लेयर पर फादर्स नाम की एक वेब सीरीज है जो तीन ऐसे पिताओं की कहानी है जो रिटायर हो चुके हैं। नई और पुरानी जनरेशन के बीच कैसे तालमेल बनाना है ये सीरीज उस बारे में हैं। IMDB पर इस सीरीज को 7.4 की रेटिंग मिली है।
परमानेंट रूममेट एक शानदार फैमिली ड्रामा सीरीज है जिसमें कई हंसी मजाक वाले पारिवारिक सीन है। ये सीरीज एक कपल और उनके रिश्ते के इर्दगिर्द घूमती है। जी 5 की इस सीरीज को IMDB पर 8.6 की रेटिंग मिली है।
कोटा फैक्ट्री इंजीनियरिंग करने वाले स्टूडेंट, उनके स्ट्रगल की कहानी है। स्टूडेंट की जिंदगी में उनके करियर के साथ और क्या-क्या आता है ये उस बारे में बात करती है। IMDB पर इस सीरीज को 9 की IMDB रेटिंग मिली है।