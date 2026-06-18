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इस हफ्ते इन टॉप 5 गानों को किया गया सबसे ज्यादा पसंद, एक ही फिल्म के तीन गानों ने मचाया बवाल

ओरमैक्स मीडिया ने इस वीक के टॉप 5 गाने और टॉप 2 नई एंट्री वाले गाने की लिस्ट जारी की है। यहां देखें पूरी लिस्ट।

Priti KushwahaJun 18, 2026 03:09 pm IST
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इस हफ्ते इन टॉप 5 गानों को किया गया सबसे ज्यादा पसंद

फिल्मों से ज्यादा उनके गाने पसंद किए जाते हैं। कई फिल्में ऐसी होती हौ जो बॉक्स ऑफिस पर भले ही फ्लॉप हो, लेकिन उसके गाने इतने हिट हो जाते हैं कि उसी से उनकी पहचान बन जाती है। ऐसे में अब ओरमैक्स मीडिया ने इस वीक के टॉप 5 गाने और टॉप 2 नई एंट्री वाले गाने की लिस्ट जारी की है। यहां देखें पूरी लिस्ट।

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नंबर 1

Ormax Heartbeats के इस हफ्ते के टॉप 5 गानों की लिस्ट में नंबर 1 पर है रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' का गाना 'गहरा हुआ'।

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नंबर 2

दूसरे नंबर पर 'कॉकटेल 2' का गाना 'माशूका' है। स गाने को प्रसिद्ध संगीतकार प्रीतम ने कंपोज किया है। मूवी में शाहिद कपूर, कृति सेनन, रश्मिका मंदाना और संजय दत्त मुख्य भूमिकाओं में हैं। इस फिल्म का निर्देशन होमी अदजानिया ने किया है।

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नंबर 3

लिस्ट में तीसरे नंबर पर 'धुरंधर: द रिवेंज' का एक और गाना 'आरी आरी' है। फिल्म में रणवीर के अलावा, अर्जुन रामपाल, आर माधवन, अक्षय खन्ना जैसे सितारे हैं।

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नंबर 4

बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन की फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' 5 जून को थिएटर में रिलीज हुई है। लिस्ट में शाहिद की फिल्म का 'चुनरी चुनरी' गाना चौथे पर है।

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नंबर 5

लिस्ट में पांचवें नंबर पर फिर से 'धुरंधर' का एक और गाना है। ये गाना है 'शरारत'। ये गाना काफी हिट हुआ है।

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वल्लाह

नए गानों की एंट्री लिस्ट में फिल्म 'कॉकटेल 2' का गाना 'वल्लाह' भी शामिल हो गया है। इस गाने में शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की जुगलबंदी देखने को मिलती है।

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हेललल्लो

'पेड्डी' फिल्म का गाना भी नई एंट्री में आ गया है। इसका गाना 'हेललल्लो'

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