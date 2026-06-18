इस हफ्ते इन टॉप 5 गानों को किया गया सबसे ज्यादा पसंद, एक ही फिल्म के तीन गानों ने मचाया बवाल

इस हफ्ते इन टॉप 5 गानों को किया गया सबसे ज्यादा पसंद

फिल्मों से ज्यादा उनके गाने पसंद किए जाते हैं। कई फिल्में ऐसी होती हौ जो बॉक्स ऑफिस पर भले ही फ्लॉप हो, लेकिन उसके गाने इतने हिट हो जाते हैं कि उसी से उनकी पहचान बन जाती है। ऐसे में अब ओरमैक्स मीडिया ने इस वीक के टॉप 5 गाने और टॉप 2 नई एंट्री वाले गाने की लिस्ट जारी की है। यहां देखें पूरी लिस्ट।