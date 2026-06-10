Top 10: जानें इस हफ्ते भारत के लोगों ने क्या-क्या देखा, 12.8 मिलियन व्यूज के साथ नंबर-1 पर है ये

इस हफ्ते भारत के लोगों ने क्या-क्या देखा

ऑरमैक्स की वीकली सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शोज की लिस्ट का हर किसी को बेसब्री से इंतजार रहता है। ऐसे में ऑरमैक्स ने 1 जून से 7 जून, 2026 की ओटीटी टॉप 10 लिस्ट जारी कर दी है। ये लिस्ट ऑडियंस रिसर्च पर बेस्ड है। यह संख्या भारत के उन दर्शकों का एस्टीमेटेड नंबर है, जिन्होंने वीक की ट्रैकिंग में किसी शो को कम से कम 30 मिनट देखा है। तो चलिए देखते हैं भारत के लोगों ने सबसे ज्यादा क्या देखा?