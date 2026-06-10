Top 10: जानें इस हफ्ते भारत के लोगों ने क्या-क्या देखा, 12.8 मिलियन व्यूज के साथ नंबर-1 पर है ये

ऑरमैक्स की वीकली सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शोज की लिस्ट का हर किसी को बेसब्री से इंतजार रहता है। ऐसे में ऑरमैक्स ने 1 जून से 7 जून, 2026 की ओटीटी टॉप 10 लिस्ट जारी कर दी है। ये लिस्ट ऑडियंस रिसर्च पर बेस्ड है। यह संख्या भारत के उन दर्शकों का एस्टीमेटेड नंबर है, जिन्होंने वीक की ट्रैकिंग में किसी शो को कम से कम 30 मिनट देखा है। तो चलिए देखते हैं भारत के लोगों ने सबसे ज्यादा क्या देखा?
थिएटर के बाद 'धुरंधर: द रिवेंज' ओटीटी पर भी बवाल मचा रहा है। इसका क्रेज है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। रणवीर सिंह स्टारर इस मूवी को जियो हॉस्टार पर 12.8 मिलियन लोगों ने देखा है। टॉप 10 में यह पहले नंबर पर है।
टॉप 10 की लिस्ट में दूसरे क्रिकेट सीरीज: इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान है। जियो हॉस्टार पर 5.5 मिलियन लोगों ने देखा है।
जिम सरभ और नसीरुद्दीन शाह की ‘मेड इन इंडिया: अ टाइटन स्टोरी’ लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। 3 जून के दिन रिलीज हुई ‘मेड इन इंडिया : अ टाइटन स्टोरी’ की आईएमडीबी रेटिंग 8.8 है। इसे एमएक्स प्लेयर पर 4.5 मिलियन लोगों ने देखा है।
कॉमेडियन भारती सिंह और शेफ हरपाल सिंह का फेमस कुकिंग शो 'लाफ्टर शेफ 3' इन दिनों काफी चर्चा में बना हुआ है। इस शो में टीवी के कई जाने माने स्टार बतौर कंटेस्टेंट नजर आ रहे हैं। जियो हॉस्टार पर 4.4 मिलियन लोगों ने देखा है। यह शो नंबर 4 पर है।
टीवी का फेमस सिटकाम 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' बीते कई सालों से दर्शकों फेवरेट बना हुआ है। यूट्यूब (सोनी सब/सोनी लिव) पर 4.1 मिलियन व्यूज मिले हैं। यह शो नंबर 5 पर है।
एकता कपूर का शो 'नागिन 7' में प्रियंका चाहर चौधरी और ईशा सिंह लीड रोल में नजर आ रही हैं। जियो हॉस्टार पर 'नागिन 7' को 4.0 मिलियन लोगों ने देखा है। यह शो नंबर 6 पर है।
टीवी का फेमस शो 'अनुपमा' दर्शकों का फेवरेट शो है। रुपाली गांगुली को घर-घर में खास पहचान मिली है। जियो हॉस्टार पर 'अनुपमा' को 3.3 मिलियन लोगों ने देखा है। यह शो नंबर 6 पर है।
माधुरी दीक्षित और तृप्ति डीमरी की वेब सीरीज 'मां बहन' को काफी पसंद किया गया। सुरेश त्रिवेनी द्वारा निर्देशित 'मां बहन' को नेटफ्लिक्स पर 3.0 मिलियन लोगों ने देखा है। यह शो नंबर 8 पर है।
पति ब्रह्मचारी एक रोमांटिक ड्रामा टेलीविजन शो है। इसका प्रसारण 19 मई 2025 से यूट्यूब (दंगल टीवी) पर हुआ है। इस धारावाहिक का निर्माण 'शशि सुमीत प्रोडक्शंस' के बैनर तले किया गया है। इस वीक इस शो को 2.9 मिलियन लोगों ने देखा है। यह शो नंबर 9 पर है।
आदित्य धर के निर्देशन में बनी 'धुरंधर' इस लिस्ट में आखिरी नंबर पर है। नेटफ्लिक्स और जियो हॉस्टार पर इसे 2.8 मिलियन लोगों ने देखा है। यह शो नंबर 10 पर है।