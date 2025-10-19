Hindustan Hindi News
Hindi Newsफोटोमनोरंजनटॉप 10 की लिस्ट में बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को साउथ की हसीनाओं ने दी टक्कर, दीपिका-आलिया को पछाड़ ये हिरोइन बनी नंबर 1

टॉप 10 की लिस्ट में बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को साउथ की हसीनाओं ने दी टक्कर, दीपिका-आलिया को पछाड़ ये हिरोइन बनी नंबर 1

ऑरमैक्स मीडिया ने सितंबर, 2025 की मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेसेस की लिस्ट जारी कर दी गई है। इस पूरी लिस्ट में साउथ के आगे  बॉलीवुड फीका नजर आ रहा है।

Priti KushwahaSun, 19 Oct 2025 04:20 PM
1/11

टॉप 10 एक्ट्रेसेस की लिस्ट में साउथ का दबदबा

ऑरमैक्स मीडिया ने टॉप 10 एक्ट्रेसेस की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट का फैंस को बेसब्री से इंतजार रहता है। इसी बीच अब ऑरमैक्स मीडिया ने सितंबर, 2025 की मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेसेस की लिस्ट जारी कर दी गई है। इस पूरी लिस्ट में साउथ के आगे  बॉलीवुड फीका नजर आ रहा है। चलिए जानते हैं नंबर 1 पर किस एक्ट्रेस ने जगह बनाई है और कौन बॉटम पर है...

2/11

सामंथा रुथ प्रभु

ऑरमैक्स मीडिया की रिपोर्ट में हमेशा की तरह इस बार भी साउथ एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु ने नंबर वन पर अपनी जगह बनाई है।

3/11

आलिया भट्ट

इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट हैं।

4/11

काजल अग्रवाल

इस बार दीपिका पादुकोण को पछाड़ कर चौथे नंबर पर काजल अग्रवाल आ गई हैं। हैं।

5/11

तृषा

इस लिस्ट में चौथे नंबर पर एक्ट्रेस तृषा कृष्णन है।

6/11

दीपिका पादुकोण

बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर हैं।

7/11

नयनतारा

ऑरमैक्स की लिस्ट में एक्ट्रेस नयनतारा छठे नंबर पर हैं।

8/11

रश्मिका मंदाना

इस बार साई पल्लवी को पीछे छोड़ते हुए रश्मिका मंदाना सातवें पर आ गई हैं।

9/11

साई पल्लवी

साई पल्लवी ने आठवें नंबर पर जगह बनाई है।

10/11

तमन्ना भाटिया

काफी समय के बाद ऑरमैक्स की लिस्ट में तमन्ना भाटिया ने एंट्री की है। लिस्ट में कियारा नौवें नंबर पर हैं।

11/11

श्रीलीला

पुष्पा 2 में थप्पड़ मारूंगी गाने से सबका दिल जीतने वाली श्रीलीला भी इस लिस्ट में दसवें नंबर पर हैं। वहीं, तमन्ना भाटिया लिस्ट से बाहर हो गई हैं। 

