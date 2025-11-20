Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोमनोरंजनटॉप 10 एक्ट्रेसेस की लिस्ट में साउथ का दबदबा, दीपिका-आलिया को पछाड़ ये हिरोइन बनी नंबर 1

टॉप 10 एक्ट्रेसेस की लिस्ट में साउथ का दबदबा, दीपिका-आलिया को पछाड़ ये हिरोइन बनी नंबर 1

ऑरमैक्स मीडिया ने अक्टूबर, 2025 की मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेसेस की लिस्ट जारी कर दी गई है। चलिए जानते हैं नंबर 1 पर किस एक्ट्रेस ने जगह बनाई है और कौन बॉटम पर है...

Priti KushwahaThu, 20 Nov 2025 03:45 PM
1/11

ये हैं टॉप 10 एक्ट्रेसेस की लिस्ट

ऑरमैक्स मीडिया ने टॉप 10 एक्ट्रेसेस की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट का फैंस को बेसब्री से इंतजार रहता है। इसी बीच अब ऑरमैक्स मीडिया ने अक्टूबर, 2025 की मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेसेस की लिस्ट जारी कर दी गई है। चलिए जानते हैं नंबर 1 पर किस एक्ट्रेस ने जगह बनाई है और कौन बॉटम पर है...

2/11

सामंथा रुथ प्रभु

ऑरमैक्स मीडिया की रिपोर्ट में हमेशा की तरह इस बार भी साउथ एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु ने नंबर वन पर अपनी जगह बनाई है।

3/11

आलिया भट्ट

4/11

काजल अग्रवाल

इस बार तीसरे नंबर पर काजल अग्रवाल आ गई हैं।

5/11

रश्मिका मंदाना

साई पल्लवी को पीछे छोड़ते हुए इस बार रश्मिका मंदाना चौथे पर आ गई हैं।  

6/11

तृषा कृष्णन

इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर एक्ट्रेस तृषा कृष्णन है।

7/11

दीपिका पादुकोण

बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण इस लिस्ट में छठे नंबर पर हैं।

8/11

साई पल्लवी

साई पल्लवी ने सातवें पर जगह बनाई है।

9/11

नयनतारा

ऑरमैक्स की लिस्ट में एक्ट्रेस नयनतारा आठवें नंबर पर हैं।

10/11

श्रीलीला

पुष्पा 2 में थप्पड़ मारूंगी गाने से सबका दिल जीतने वाली श्रीलीला भी इस लिस्ट में नौवें नंबर पर हैं।  

11/11

तमन्ना भाटिया का लुक

काफी समय के बाद ऑरमैक्स की लिस्ट में तमन्ना भाटिया ने एंट्री की है। लिस्ट में वो दसवें  नंबर पर हैं।

samantha ruth prabhu Deepika Padukone Rashmika Mandanna Alia Bhatt