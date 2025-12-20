Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोमनोरंजनटॉप 10 की लिस्ट में बड़ा उलटफेर, बॉलीवुड एक्ट्रेसेस पर भारी पड़ीं साउथ की हसीनाएं, ये हिरोइन बनी नंबर 1

टॉप 10 की लिस्ट में बड़ा उलटफेर, बॉलीवुड एक्ट्रेसेस पर भारी पड़ीं साउथ की हसीनाएं, ये हिरोइन बनी नंबर 1

ऑरमैक्स मीडिया ने नवंबर, 2025 की मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेसेस की लिस्ट जारी कर दी गई है। चलिए जानते हैं नंबर 1 पर किस एक्ट्रेस ने जगह बनाई है और कौन बॉटम पर है...

Priti KushwahaDec 20, 2025 02:55 pm IST
1/11

ये हैं टॉप 10 एक्ट्रेसेस की लिस्ट

ऑरमैक्स मीडिया ने टॉप 10 एक्ट्रेसेस की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट का फैंस को बेसब्री से इंतजार रहता है। इसी बीच अब ऑरमैक्स मीडिया ने नवंबर, 2025 की मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेसेस की लिस्ट जारी कर दी गई है। चलिए जानते हैं नंबर 1 पर किस एक्ट्रेस ने जगह बनाई है और कौन बॉटम पर है...

2/11

सामंथा रुथ प्रभु

ऑरमैक्स मीडिया की रिपोर्ट में हमेशा की तरह इस बार भी साउथ एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु ने नंबर वन पर अपनी जगह बनाई है।

3/11

आलिया भट्ट

इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट हैं।

4/11

रश्मिका मंदाना

साई पल्लवी को पीछे छोड़ते हुए इस बार रश्मिका मंदाना तीसरे पर आ गई हैं।  

5/11

काजल अग्रवाल

इस बार चौथे नंबर पर काजल अग्रवाल आ गई हैं।

6/11

तृषा कृष्णन

इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर एक्ट्रेस तृषा कृष्णन है।

7/11

दीपिका पादुकोण

बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण इस लिस्ट में छठे नंबर पर हैं।

8/11

नयनतारा

ऑरमैक्स की लिस्ट में एक्ट्रेस नयनतारा सातवें नंबर पर हैं।

9/11

साईं पल्लवी

साई पल्लवी ने आठवें नंबर पर जगह बनाई है।

10/11

श्रीलीला

पुष्पा 2 में थप्पड़ मारूंगी गाने से सबका दिल जीतने वाली श्रीलीला भी इस लिस्ट में नौवें नंबर पर हैं।

11/11

अनुष्का शेट्टी

ऑरमैक्स की लिस्ट में तमन्ना भाटिया को लिस्ट से बाहर कर अनुष्का ने एंट्री की है। लिस्ट में वो दसवें नंबर पर हैं।

samantha ruth prabhu Alia Bhatt Deepika Padukone Rashmika Mandanna