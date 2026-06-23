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टॉप 10 एक्ट्रेसेस की लिस्ट में साउथ का दबदबा, आलिया भट्ट से साउथ की इस एक्ट्रेस ने छीनी नंबर-1 की कुर्सी

ऑरमैक्स मीडिया ने टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेसेस की लिस्ट जारी कर दी गई है। ये लिस्ट मई 2026 की है। चलिए जानते हैं नंबर 1 पर किस एक्ट्रेस ने जगह बनाई है और कौन बॉटम पर है...

Priti KushwahaJun 23, 2026 10:26 am IST
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टॉप 10 एक्ट्रेसेस की लिस्ट में साउथ का दबदबा

ऑरमैक्स मीडिया की टॉप 10 एक्ट्रेसेस की लिस्ट में इस बार काफी बदलवा हुए हैं। इस बार भी टॉप 10 की लिस्ट में साउथ की एक्ट्रेसेस का दबदबा रहा। पिछले महीने आलिया नंबर-1 पर थीं, लेकिन इस एक्ट्रेस ने उन्हें पीछे कर दिया है। बता दें कि ऑरमैक्स मीडिया ने टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेसेस की लिस्ट जारी कर दी गई है। ये लिस्ट मई 2026 की है। चलिए जानते हैं नंबर 1 पर किस एक्ट्रेस ने जगह बनाई है और कौन बॉटम पर है...

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सामंथा रुथ प्रभु

ऑरमैक्स की लिस्ट में एक बार फिर से साउथ एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु ने अपनी जगह वापस हासिल कर ली है। अप्रैल में सामंथा दूरसे नंबर आ गई थीं। वहीं जून में एक बार फिर से उन्होंने नंबर 1 पर जगह बनाई है।

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आलिया भट्ट

ऑरमैक्स मीडिया टॉप 10 की लिस्ट में इस बार बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट नंबर-2 पर हैं।

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दीपिका पादुकोण

बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण इस लिस्ट में तीसरे पर पहुंच गई हैं।

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रश्मिका मंदाना

साई पल्लवी, नयनतारा को पीछे छोड़ते हुए  रश्मिका मंदाना चौथे पर आ गई हैं।

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काजल अग्रवाल

साउथ एक्ट्रेस काजल अग्रवाल इस बार पांचवें नंबर पर हैं। काजल साउथ की जानी मानी अभिनेत्री हैं।

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नयनतारा

ऑरमैक्स की लिस्ट में एक्ट्रेस नयनतारा छठे नंबर पर हैं।

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साई पल्लवी

साई पल्लवी ने सातवें पर जगह बनाई है। साई जल्द ही रणबीर कपूर के साथ फिल्म 'रामायण' में नजर आएंगी। फिल्म में वो माता सीता के किरदार में हैं।

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कृति सेनन

बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन इस लिस्ट में शामिल हो गई हैं। कृति लिस्ट में 8वें पर हैं।

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तृषा कृष्णन

इस लिस्ट में 9वें नंबर पर एक्ट्रेस तृषा कृष्णन है।

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कटरीना कैफ

ऑरमैक्स की लिस्ट में इस महीने कैटरीना कैफ की एंट्री हुई है। लिस्ट में कटरीना 10वें नंबर पर हैं।

Alia Bhatt Deepika Padukone Rashmika Mandanna
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