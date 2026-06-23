टॉप 10 एक्ट्रेसेस की लिस्ट में साउथ का दबदबा, आलिया भट्ट से साउथ की इस एक्ट्रेस ने छीनी नंबर-1 की कुर्सी

टॉप 10 एक्ट्रेसेस की लिस्ट में साउथ का दबदबा

ऑरमैक्स मीडिया की टॉप 10 एक्ट्रेसेस की लिस्ट में इस बार काफी बदलवा हुए हैं। इस बार भी टॉप 10 की लिस्ट में साउथ की एक्ट्रेसेस का दबदबा रहा। पिछले महीने आलिया नंबर-1 पर थीं, लेकिन इस एक्ट्रेस ने उन्हें पीछे कर दिया है। बता दें कि ऑरमैक्स मीडिया ने टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेसेस की लिस्ट जारी कर दी गई है। ये लिस्ट मई 2026 की है। चलिए जानते हैं नंबर 1 पर किस एक्ट्रेस ने जगह बनाई है और कौन बॉटम पर है...