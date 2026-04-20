ये है टॉप 10 एक्ट्रेसेस की लिस्ट, साउथ की हसीनाओं को पछाड़ आगे निकली दीपिका-आलिया, जानें कौन हैं नंबर-1 पर

ऑरमैक्स मीडिया की टॉप 10 एक्ट्रेसेस की लिस्ट का हर किसी को बेसब्री से इंतजार रहता है। ऐसे में अब फैंस का इंतजार खत्म हुआ ऑरमैक्स मीडिया ने टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेसेस की लिस्ट जारी कर दी गई है। ये लिस्ट मार्च 2026 की है। हर बार की तरह इस बार भी साउथ की एक्ट्रेसेस बालीवुड हसीनाओं पर भारी पड़ी हैं। चलिए जानते हैं नंबर 1 पर किस एक्ट्रेस ने जगह बनाई है और कौन बॉटम पर है...
ऑरमैक्स मीडिया की रिपोर्ट में हमेशा की तरह इस बार भी साउथ एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु ने नंबर 1 पर अपनी जगह बनाई है।
इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट हैं।
साई पल्लवी, नयनतारा को पीछे छोड़ते हुए रश्मिका मंदाना तीसरे पर आ गई हैं।
बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण इस लिस्ट में चौथे पर पहुंच गई हैं।
साउथ एक्ट्रेस काजल अग्रवाल इस बार पांचवें नंबर पर हैं। काजल साउथ की जानी मानी अभिनेत्री हैं।
साई पल्लवी ने छठे पर जगह बनाई है। साई जल्द ही रणबीर कपूर के साथ फिल्म 'रामायण' में नजर आएंगी। फिल्म में वो माता सीता के किरदार में हैं।
ऑरमैक्स की लिस्ट में एक्ट्रेस नयनतारा सातवें नंबर पर हैं।
इस लिस्ट में आठवें नंबर पर एक्ट्रेस तृषा कृष्णन है।
बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन इस लिस्ट में शामिल हो गई हैं। कृति लिस्ट में 9वें पर हैं।
पुष्पा 2 में थप्पड़ मारूंगी गाने से सबका दिल जीतने वाली श्रीलीला भी इस लिस्ट में दसवें नंबर पर हैं।