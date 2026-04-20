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ये है टॉप 10 एक्ट्रेसेस की लिस्ट, साउथ की हसीनाओं को पछाड़ आगे निकली दीपिका-आलिया, जानें कौन हैं नंबर-1 पर

ये लिस्ट मार्च 2026 की है। हर बार की तरह इस बार भी साउथ की एक्ट्रेसेस बालीवुड हसीनाओं पर भारी पड़ी हैं। चलिए जानते हैं नंबर 1 पर किस एक्ट्रेस ने जगह बनाई है…

Priti KushwahaApr 20, 2026 06:00 pm IST
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ये हैं टॉप 10 एक्ट्रेसेस की लिस्ट

ऑरमैक्स मीडिया की टॉप 10 एक्ट्रेसेस की लिस्ट का हर किसी को बेसब्री से इंतजार रहता है। ऐसे में अब फैंस का इंतजार खत्म हुआ ऑरमैक्स मीडिया ने टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेसेस की लिस्ट जारी कर दी गई है। ये लिस्ट मार्च 2026 की है। हर बार की तरह इस बार भी साउथ की एक्ट्रेसेस बालीवुड हसीनाओं पर भारी पड़ी हैं। चलिए जानते हैं नंबर 1 पर किस एक्ट्रेस ने जगह बनाई है और कौन बॉटम पर है...

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सामंथा रुथ प्रभु

ऑरमैक्स मीडिया की रिपोर्ट में हमेशा की तरह इस बार भी साउथ एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु ने नंबर 1 पर अपनी जगह बनाई है।

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आलिया भट्ट

इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट हैं।

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रश्मिका मंदाना

साई पल्लवी, नयनतारा को पीछे छोड़ते हुए  रश्मिका मंदाना तीसरे पर आ गई हैं।

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दीपिका पादुकोण

बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण इस लिस्ट में चौथे पर पहुंच गई हैं।

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काजल अग्रवाल

साउथ एक्ट्रेस काजल अग्रवाल इस बार पांचवें नंबर पर हैं। काजल साउथ की जानी मानी अभिनेत्री हैं।

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साई पल्लवी

साई पल्लवी ने छठे पर जगह बनाई है। साई जल्द ही रणबीर कपूर के साथ फिल्म 'रामायण' में नजर आएंगी। फिल्म में वो माता सीता के किरदार में हैं।

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नयनतारा

ऑरमैक्स की लिस्ट में एक्ट्रेस नयनतारा सातवें नंबर पर हैं।

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तृषा कृष्णन

इस लिस्ट में आठवें नंबर पर एक्ट्रेस तृषा कृष्णन है।

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कृति सेनन

बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन इस लिस्ट में शामिल हो गई हैं। कृति लिस्ट में 9वें पर हैं।

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श्रीलीला

पुष्पा 2 में थप्पड़ मारूंगी गाने से सबका दिल जीतने वाली श्रीलीला भी इस लिस्ट में दसवें नंबर पर हैं।  

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