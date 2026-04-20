ये है टॉप 10 एक्ट्रेसेस की लिस्ट, साउथ की हसीनाओं को पछाड़ आगे निकली दीपिका-आलिया, जानें कौन हैं नंबर-1 पर

ये हैं टॉप 10 एक्ट्रेसेस की लिस्ट

ऑरमैक्स मीडिया की टॉप 10 एक्ट्रेसेस की लिस्ट का हर किसी को बेसब्री से इंतजार रहता है। ऐसे में अब फैंस का इंतजार खत्म हुआ ऑरमैक्स मीडिया ने टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेसेस की लिस्ट जारी कर दी गई है। ये लिस्ट मार्च 2026 की है। हर बार की तरह इस बार भी साउथ की एक्ट्रेसेस बालीवुड हसीनाओं पर भारी पड़ी हैं। चलिए जानते हैं नंबर 1 पर किस एक्ट्रेस ने जगह बनाई है और कौन बॉटम पर है...