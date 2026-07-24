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टॉप 10 की लिस्ट में रहा साउथ की इस एक्ट्रेस का दबदबा, आलिया भट्ट -दीपिका पादुकोण को पछाड़ बनी नंबर-1

ऑरमैक्स मीडिया ने टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेसेस की लिस्ट हाल ही में जारी की है। ये लिस्ट जून 2026 की है। चलिए जानते हैं नंबर 1 पर किस एक्ट्रेस ने जगह बनाई है और कौन बॉटम पर है।

Priti KushwahaJul 24, 2026 07:17 am IST
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टॉप 10 की लिस्ट में साउथ की इस एक्ट्रेस का दबदबा

ऑरमैक्स मीडिया की टॉप 10 एक्ट्रेसेस की लिस्ट में इस बार काफी बदलवा हुए हैं। इस बार भी टॉप 10 की लिस्ट में साउथ की एक्ट्रेसेस का दबदबा रहा। पिछले महीने आलिया नंबर-1 पर थीं, लेकिन इस एक्ट्रेस ने उन्हें पीछे कर दिया है। बता दें कि ऑरमैक्स मीडिया ने टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेसेस की लिस्ट हाल ही में जारी की है। ये लिस्ट जून 2026 की है। चलिए जानते हैं नंबर 1 पर किस एक्ट्रेस ने जगह बनाई है और कौन बॉटम पर है...

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सामंथा रुथ प्रभु

ऑरमैक्स की लिस्ट में एक बार फिर से साउथ एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु इस महीने भी नंबर 1 पर हैं। अप्रैल में सामंथा दूरसे नंबर आ गई थीं।

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आलिया भट्ट

ऑरमैक्स मीडिया टॉप 10 की लिस्ट में इस बार बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट नंबर-2 पर हैं।

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दीपिका पादुकोण

बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण इस लिस्ट में तीसरे पर पहुंच गई हैं।

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रश्मिका मंदाना

साई पल्लवी, नयनतारा को पीछे छोड़ते हुए  रश्मिका मंदाना चौथे पर आ गई हैं।

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काजल अग्रवाल

साउथ एक्ट्रेस काजल अग्रवाल इस बार पांचवें नंबर पर हैं। काजल साउथ की जानी मानी अभिनेत्री हैं।

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साई पल्लवी

साई पल्लवी ने छठे पर जगह बनाई है। साई जल्द ही रणबीर कपूर के साथ फिल्म 'रामायण' में नजर आएंगी। फिल्म में वो माता सीता के किरदार में हैं।

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कृति सेनन

बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन इस लिस्ट में शामिल हो गई हैं। कृति लिस्ट में 7वें पर हैं।

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नयनतारा

ऑरमैक्स की लिस्ट में एक्ट्रेस नयनतारा आठवें नंबर पर हैं।

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तृषा कृष्णन

इस लिस्ट में 9वें नंबर पर एक्ट्रेस तृषा कृष्णन है।

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श्रीलीला

ऑरमैक्स की लिस्ट में इस महीने श्रीलीला की एंट्री फिर से हुई है। लिस्ट में कैटरीना 10वें नंबर पर हैं।

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