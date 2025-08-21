Ormax Top 10 Indian Actress july list samantha ruth prabhu On Top Know deepika padukone rashmika mandanna alia bhatt टॉप 10 एक्ट्रेसेस की लिस्ट कर देगी हैरान, दीपिका-आलिया, रश्मिका को पछाड़ ये हिरोइन बनी नंबर 1
टॉप 10 एक्ट्रेसेस की लिस्ट कर देगी हैरान, दीपिका-आलिया, रश्मिका को पछाड़ ये हिरोइन बनी नंबर 1

इस पूरी लिस्ट में बॉलीवुड की सिर्फ दो एक्ट्रेस ने जगह बनाई है। चलिए जानते हैं नंबर 1 पर किस एक्ट्रेस ने जगह बनाई है और कौन बॉटम पर है...

Priti KushwahaThu, 21 Aug 2025 12:01 PM
1/11

ये है टॉप 10 एक्ट्रेसेस की लिस्ट

ऑरमैक्स मीडिया ने टॉप 10 की लिस्ट का फैंस को हमेशा ही इंतजार रहता है। ऐसे में अब जुलाई, 2025 की मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेसेस की लिस्ट जारी कर दी गई है। इस पूरी लिस्ट में बॉलीवुड की सिर्फ दो एक्ट्रेस ने जगह बनाई है। चलिए जानते हैं नंबर 1 पर किस एक्ट्रेस ने जगह बनाई है और कौन बॉटम पर है...

2/11

सामंथा रुथ प्रभु

ऑरमैक्स मीडिया की रिपोर्ट में नंबर वन पर साउथ एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु ने अपनी जगह बनाई है।

3/11

आलिया भट्ट

इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट हैं।

4/11

दीपिका पादुकोण

बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं।

5/11

काजल अग्रवाल

चौथे नंबर पर लिस्ट में काजल अग्रवाल हैं।

6/11

तृषा कृष्णन

इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर एक्ट्रेस तृषा कृष्णन है।

7/11

नयनतारा

ऑरमैक्स की लिस्ट में एक्ट्रेस नयनतारा छठे नंबर पर हैं।

8/11

साईं पल्लवी

साई पल्लवी ने सातवें नंबर पर जगह बनाई है।

9/11

रश्मिका मंदाना

रश्मिका मंदाना इस बार लिस्ट में काफी पीछे आ गई हैं। श्रीवल्ली लिस्ट में आठवें नंबर पर हैं।

10/11

श्रीलीला

पुष्पा 2 में थप्पड़ मारूंगी गाने से सबका दिल जीतने वाली श्रीलीला भी इस लिस्ट में नौवें नंबर पर हैं।

11/11

तमन्ना भाटिया

बाहुबली एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया आखिरी यानी दसवें नंबर पर हैं।

