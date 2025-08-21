टॉप 10 एक्ट्रेसेस की लिस्ट कर देगी हैरान, दीपिका-आलिया, रश्मिका को पछाड़ ये हिरोइन बनी नंबर 1

ऑरमैक्स मीडिया ने टॉप 10 की लिस्ट का फैंस को हमेशा ही इंतजार रहता है। ऐसे में अब जुलाई, 2025 की मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेसेस की लिस्ट जारी कर दी गई है। इस पूरी लिस्ट में बॉलीवुड की सिर्फ दो एक्ट्रेस ने जगह बनाई है। चलिए जानते हैं नंबर 1 पर किस एक्ट्रेस ने जगह बनाई है और कौन बॉटम पर है...
ऑरमैक्स मीडिया की रिपोर्ट में नंबर वन पर साउथ एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु ने अपनी जगह बनाई है।
इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट हैं।
बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं।
चौथे नंबर पर लिस्ट में काजल अग्रवाल हैं।
इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर एक्ट्रेस तृषा कृष्णन है।
ऑरमैक्स की लिस्ट में एक्ट्रेस नयनतारा छठे नंबर पर हैं।
साई पल्लवी ने सातवें नंबर पर जगह बनाई है।
रश्मिका मंदाना इस बार लिस्ट में काफी पीछे आ गई हैं। श्रीवल्ली लिस्ट में आठवें नंबर पर हैं।
पुष्पा 2 में थप्पड़ मारूंगी गाने से सबका दिल जीतने वाली श्रीलीला भी इस लिस्ट में नौवें नंबर पर हैं।
बाहुबली एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया आखिरी यानी दसवें नंबर पर हैं।