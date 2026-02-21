टॉप 10 की लिस्ट में बड़ा उलटफेर, बॉलीवुड एक्ट्रेसेस पर भारी पड़ीं साउथ की हसीनाएं, नंबर 1 बनीं ये हिरोइन

ऑरमैक्स मीडिया ने टॉप 10 एक्ट्रेसेस की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट का फैंस को बेसब्री से इंतजार रहता है। इसी बीच अब ऑरमैक्स मीडिया ने जनवरी, 2026 की मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेसेस की लिस्ट जारी कर दी गई है। चलिए जानते हैं नंबर 1 पर किस एक्ट्रेस ने जगह बनाई है और कौन बॉटम पर है...
ऑरमैक्स मीडिया की रिपोर्ट में हमेशा की तरह इस बार भी साउथ एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु ने नंबर वन पर अपनी जगह बनाई है।
इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट हैं।
ऑरमैक्स की लिस्ट में इस बार एक्ट्रेस नयनतारा तीसरे नंबर पर आ गई हैं।
इस लिस्ट में चौथे नंबर पर एक्ट्रेस तृषा कृष्णन है।
साई पल्लवी को पीछे छोड़ते हुए इस बार रश्मिका मंदाना पांचवें पर आ गई हैं।
इस बार छठे नंबर पर काजल अग्रवाल आ गई हैं।
बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण इस लिस्ट में सातवें नंबर पर हैं।
साई पल्लवी ने आठवें नंबर पर जगह बनाई है।
पुष्पा 2 में थप्पड़ मारूंगी गाने से सबका दिल जीतने वाली श्रीलीला भी इस लिस्ट में नौवें नंबर पर हैं।
ऑरमैक्स की लिस्ट में फिर से तमन्ना भाटिया ने एंट्री मारी है। लिस्ट में वो दसवें नंबर पर हैं।