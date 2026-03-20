टॉप 10 की लिस्ट में बड़ा हुआ फेरबदल, बॉलीवुड पर भारी पड़ी साउथ की एक्ट्रेसेस, जानें कौन हैं नंबर-1 पर

ऑरमैक्स मीडिया ने अक्टूबर, 2025 की मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेसेस की लिस्ट जारी कर दी गई है। इस लिस्ट का फैंस को बेसब्री से इंतजार रहता है। हर बार की तरह इस बार भी साउथ की एक्ट्रेसेस बालीवुड हसीनाओं पर भारी पड़ी हैं। चलिए जानते हैं नंबर 1 पर किस एक्ट्रेस ने जगह बनाई है और कौन बॉटम पर है...
ऑरमैक्स मीडिया की रिपोर्ट में हमेशा की तरह इस बार भी साउथ एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु ने नंबर वन पर अपनी जगह बनाई है।
इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट हैं।
ऑरमैक्स की लिस्ट में एक्ट्रेस नयनतारा तीसरे नंबर पर हैं।
साई पल्लवी, दीपिका पादुकोण को पीछे छोड़ते हुए रश्मिका मंदाना चौथे पर आ गई हैं।
इस बार पांचवें नंबर पर काजल अग्रवाल आ गई हैं।
इस लिस्ट में छठे नंबर पर एक्ट्रेस तृषा कृष्णन है।
बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण इस लिस्ट में सातवें पर हैं।
साई पल्लवी ने आठवें पर जगह बनाई है। साई जल्द ही रणबीर कपूर के साथ फिल्म 'रामायण' में नजर आएंगी। फिल्म में वो माता सीता के किरदार में हैं।
काफी समय के बाद ऑरमैक्स की लिस्ट में तमन्ना भाटिया ने एंट्री की है। लिस्ट में वो नवें नंबर पर हैं।
पुष्पा 2 में थप्पड़ मारूंगी गाने से सबका दिल जीतने वाली श्रीलीला भी इस लिस्ट में दसवें नंबर पर हैं।