टॉप 10 की लिस्ट में बड़ा हुआ फेरबदल, बॉलीवुड पर भारी पड़ी साउथ की एक्ट्रेसेस, जानें कौन हैं नंबर-1 पर

टॉप 10 की लिस्ट में बड़ा हुआ फेरबदल, बॉलीवुड पर भारी पड़ी साउथ की एक्ट्रेसेस

ऑरमैक्स मीडिया ने अक्टूबर, 2025 की मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेसेस की लिस्ट जारी कर दी गई है। इस लिस्ट का फैंस को बेसब्री से इंतजार रहता है। हर बार की तरह इस बार भी साउथ की एक्ट्रेसेस बालीवुड हसीनाओं पर भारी पड़ी हैं। चलिए जानते हैं नंबर 1 पर किस एक्ट्रेस ने जगह बनाई है और कौन बॉटम पर है...