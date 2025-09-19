टॉप 10 एक्ट्रेसेस की लिस्ट में साउथ का दबदबा, दीपिका-आलिया और कियारा को पछाड़ ये हिरोइन बनी नंबर 1

ऑरमैक्स मीडिया ने टॉप 10 एक्ट्रेसेस की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट का फैंस को बेसब्री से इंतजार रहता है। इसी बीच अब ऑरमैक्स मीडिया ने अगस्त, 2025 की मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेसेस की लिस्ट जारी कर दी गई है। इस पूरी लिस्ट में साउथ के आगे बॉलीवुड फीका नजर आ रहा है। चलिए जानते हैं नंबर 1 पर किस एक्ट्रेस ने जगह बनाई है और कौन बॉटम पर है...
ऑरमैक्स मीडिया की रिपोर्ट में हमेशा की तरह इस बार भी साउथ एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु ने नंबर वन पर अपनी जगह बनाई है।
इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट हैं।
इस बार दीपिका पादुकोण को पछाड़ कर चौथे नंबर पर काजल अग्रवाल आ गई हैं। हैं।
इस लिस्ट में चौथे नंबर पर एक्ट्रेस तृषा कृष्णन है।
बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर हैं।
ऑरमैक्स की लिस्ट में एक्ट्रेस नयनतारा छठे नंबर पर हैं।
इस बार साई पल्लवी को पीछे छोड़ते हुए रश्मिका मंदाना सातवें पर आ गई हैं।
साई पल्लवी ने आठवें नंबर पर जगह बनाई है।
काफी समय के बाद ऑरमैक्स की लिस्ट में कियारा आडवाणी ने एंट्री की है। लिस्ट में कियारा नौवें नंबर पर हैं।
पुष्पा 2 में थप्पड़ मारूंगी गाने से सबका दिल जीतने वाली श्रीलीला भी इस लिस्ट में दसवें नंबर पर हैं। वहीं, तमन्ना भाटिया लिस्ट से बाहर हो गई हैं।