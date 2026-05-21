टॉप 10 एक्ट्रेसेस की लिस्ट कर देगी हैरान, इस एक्ट्रेस ने छीनी सामंथा रुथ प्रभु से नंबर-1 की कुर्सी

इस एक्ट्रेस ने छीनी सामंथा रुथ प्रभु से नंबर-1 की कुर्सी

ऑरमैक्स मीडिया की टॉप 10 एक्ट्रेसेस की लिस्ट में इस बार काफी फेरबदल हुआ है। पिछले कई सालों से नंबर-1 की कुर्सी पर बैठी सामांथा रुथ प्रभु इस बार पीछे हो गई हैं। उनकी जगह बॉलीवुड की इस एक्ट्रेस ने अपनी धाक जमा ली है। बता दें कि ऑरमैक्स मीडिया ने टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेसेस की लिस्ट जारी कर दी गई है। ये लिस्ट अप्रैल 2026 की है। चलिए जानते हैं नंबर 1 पर किस एक्ट्रेस ने जगह बनाई है और कौन बॉटम पर है...